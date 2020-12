Jutta Van de Vyver met Asterix Avo naar Charleroi: “Geen steken laten vallen”

“Helemaal niet”, klinkt Jutta Van de Vyver vastbesloten. “Ik herinner mij de bekerwedstrijd van vorig seizoen. Toen speelde Charleroi ook met het mes tussen de tanden. Bovendien wordt dit duel in Charleroi gespeeld. Dat is een ander verhaal. In hun eigen sporthal kunnen ze toch iets meer.”

“Het setgemiddelde zorgde er - vlak voor de play-offs - voor dat we in maart erg nipt op de eerste plaats eindigden. Ik denk dat het aantal gewonnen en verloren sets ook dit jaar de eindrangschikking zal bepalen. Er worden op het einde van dit seizoen geen play-offs afgewerkt. Daarom mogen we geen steken laten vallen. Elke confrontatie, zelfs elke set, wordt daardoor super belangrijk. Bovendien zal het zonder twijfel een speciale competitie worden”, veronderstelt de spelverdeelster van Asterix Avo. “Er is de tijdspanne voor Nieuwjaar en er is de periode na de jaarwisseling, wanneer de andere vier ploegen aansluiten.”

Uitdaging

“Charleroi heeft ongetwijfeld progressie gemaakt tegenover de heenwedstrijd”, vult trainer-coach Kris Vansnick aan. “Dat zag ik al bij de analyse van de wedstrijdbeelden van hun match van vorige week tegen Oudegem. Het wordt een hele uitdaging om hun - hoogstwaarschijnlijk - alles-of-nietsvolleybal af te stoppen.”

“Ik vind het trouwens lastig, met een oneven aantal ploegen in de Liga A”, aldus nog Vansnick. “Telkens moet er een ploeg, tijdens een vrij weekend, vanaf de zijlijn toekijken hoe de andere teams het doen. Het is dit jaar sowieso een vreemde competitie. Het is daarom belangrijk dat we op onszelf focussen. Niet naar de rare competitieformule kijken dus, maar ons concentreren op de volgende match. Deze week is dat Charleroi, volgende week is dat Oudegem. Er is geen plaats voor een uitschuiver.”