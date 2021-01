Jutta Van de Vyver (Asterix Avo): “Dit wordt de wedstrijd van de bevestiging”

De tweede match telt

“Tijdens de eerste halve finalewedstrijd hebben we goed gespeeld”, weet Jutta Van de Vyver. “We hebben toen in de vierde set een achterstand van vijf punten rechtgezet. We hadden die confrontatie heel goed voorbereid en de voorbije weken hebben we dat opnieuw gedaan. Na doelgericht trainingen en een paar oefenwedstrijden moeten we klaar zijn voor dit doorslaggevend duel. Het klinkt raar, maar die eerste ontmoeting is niet zo belangrijk. Deze tweede match is beslissend voor het eindresultaat. We willen tijdens deze terugwedstrijd onze prestatie van vorige keer bevestigen. Twee sets volstaan. En wanneer we toch eventueel met 1-3 of 0-3 verliezen, dan hebben we nog altijd kans om ons te plaatsen voor de bekerfinale via een extra golden set.”