Justine Goossens na sprintdubbel op het PK indoor: “Ik wil vooral gezond en blessurevrij blijven”

Op atletiekvlak was 2022 een jaar om snel te vergeten voor Justine Goossens, want in haar laatste jaar als belofte kreeg ze af te rekenen met een aantal hardnekkige blessures. “Het werd inderdaad een heel ongelukkig atletiekjaar”, zegt ze. “Na afloop van de paasstage kreeg ik last van een ontsteking aan de achillespees, waardoor ik de start van het outdoorseizoen miste. Uiteindelijk sleepte die blessure aan tot in augustus en op die manier kon ik pas tegen het einde van het zomerseizoen wedstrijden lopen.” Toch liet de atlete van Racing Gent nog enkele mooie resultaten optekenen. Met 11.81 op de 100m liep ze eind augustus zelfs nog een persoonlijk record. Maar vlak voor het BK voor beloften liep het opnieuw mis. “Op training verzwikte ik mijn enkel, waardoor ik een scheurtje opliep in mijn ligamenten. Ik mocht meteen ook een kruis maken over het BK en de rest van het seizoen. Dat was heel jammer en vooral ook enorm frustrerend.”

Ook die enkelblessure sleepte een tijdje aan, waardoor ze later dan voorzien kon beginnen met de voorbereiding op het winterseizoen. “Ik wou in de eerste plaats volledig herstellen van die blessure en daardoor ben ik pas in november voluit beginnen trainen. Het gaat nu langzaam de goeie kant uit, maar er is nog heel veel werk aan de winkel. Op het PK was ik heel gemotiveerd om opnieuw eens een kampioenschap te lopen en het deed ontzettend veel deugd om er ook twee keer te winnen. Op de 60m was mijn doel om onder de 7.60 te lopen en met 7.56 is dat gelukt. Op de 200m klokte ik 24.14 en ook over die wedstrijd ben ik heel tevreden.”

Estafetteteam

Voor de atleten komen er nu enkele heel belangrijke weken aan, want op 29 januari staat het Vlaams kampioenschap op het programma en op 19 februari volgt dan het Belgisch kampioenschap. “Ik vind het moeilijk om bepaalde ambities uit te spreken. Het belangrijkste is om gezond en zonder blessures de winter door te komen om dan voluit te kunnen gaan voor een goed zomerseizoen. Ergens zit het nationale 4x100m estafetteteam in mijn achterhoofd, maar ik weet dat de concurrentie heel groot is. Het zal heel wat inspanning en trainingsarbeid vergen om op dat niveau mee te draaien, maar ik ga ervoor”, besluit ze.

Lees ook: meer atletiek en veldlopen