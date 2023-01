Justine D’Hondt (VC Oudegem): “Volgende week opnieuw een uitdagend duel tegen rechtstreeks concurrent Asterix Avo”

“Vooral in de openingsset acteerden we op een erg hoog niveau”, vertelt Justine D’Hondt. “Met gepaste servicedruk en een kwalitatieve organisatie gaven we Charleroi geen kans. De Walen reageerden fel in de tweede en de derde set. We hielden goed stand en uiteindelijk mogen we toch over een verdiende overwinning spreken. De afwisseling met onze twee spelverdelers verliep goed. Onze hoofdaanvalster Nikita De Paepe groeide naar haar beste niveau. Dit was een wedstrijd waarbij we - zoals onze trainer-coach Fien Callens het graag ziet - weinig storende fouten maakten.”

Winterstop was nodig

“We konden de winterstop goed gebruiken”, herinnert de aanvalster van Oudegem zich. “Want net voor de kerstdagen sloeg de vermoeidheid - na een zware periode - toch wel toe. Nu zijn we opnieuw vol energie en flink uitgerust aan 2023 begonnen. We staan momenteel op kop in de Liga, maar we blijven realistisch naar de topvier mikken. Dit is een voorlopige tussenstand”, blijft D’Hondt bescheiden. “We moeten bijvoorbeeld volgende zaterdag de heenronde afsluiten tegen Asterix Avo. Die komen net terug van hun Europese verplaatsing naar Thessaloniki.”

“Ik speelde vroeger bij de club uit Beveren”, staat Justine D’Hondt even stil bij haar debuut als jeugdspeelster. “Ik weet wat zo’n Europese match met een ploeg kan doen. Reken maar, we moeten alweer ons beste niveau etaleren in de Beverse topsporthal om punten te pakken. Deze match tegen Asterix Avo blijft in de eerste plaats een prikkelende en uitdagende ontmoeting tegen een rechtstreekse concurrent. Meer speciale motivatie moeten we niet achter dit duel zoeken. We willen vooral onze prestatie tegen Charleroi bevestigen.”

Lees ook: meer volleybal Liga A