Justine D’Hondt pakt met VC Oudegem belangrijke punten tegen Oostende: “Strijd om de play-offs woedt nu reeds”

VolleybalVergeet het WK voetbal. Om spanning en sensatie te beleven, moet je bij de Belgische vrouwencompetitie zijn in het volleybal. Vorig weekend eindigden vier op de vijf wedstrijden in de Liga op een spannende 3-2 uitslag. VC Oudegem was het enige team dat de volle buit kon pakken na een 3-1 zege tegen Hermes Oostende.

Coach Fien Callens en haar speelsters doen dus een uitstekende zaak in het klassement nadat de concurrenten punten van elkaar afsnoepten. De strijd om de play-offs belooft dit jaar heel hevig te worden. “Iedereen kan van elkaar winnen”, aldus Justine D’Hondt. “Het is een zeer sterke competitie, de recente uitslagen bevestigen dat. Onze vorige resultaten bleven niet in ons hoofd zitten. Elke ploeg moet elk weekend presteren, bevestigen en snel schakelen naar de volgende krachtmeting. De strijd om de play-offs woedt nu reeds. Omdat we geen bekercompetitie meer spelen, kunnen we ons volop concentreren op de nationale competitie.”

Herstellen en groeien

Tegen Oostende - een stevig team met ambities voor de top vier, opgebouwd rond de ijzersterke driehoek De Leeuw, Leys en White - was het spelniveau wisselvallig. “Er waren inderdaad een paar communicatiefoutjes”, geeft de aanvalster van Oudegem toe. “We kregen soms te veel punten tegen ons. Maar we konden de derde set - nipt maar wel kordaat - vastgrijpen en op de perfecte momenten naar ons toetrekken. Daarna liep het vlotter. We houden er een goed gevoel aan over. We nestelen ons mooi in de top drie. Dit is een belangrijke overwinning.”

Ook Fien Callens was erg blij met de drie punten. “Bepaalde zaken waaraan we werken, heb ik vandaag bij mijn speelsters op een positieve manier zien toepassen. Het vertrouwen om dat vaker te doen, moet nog groeien. We zijn nog niet helemaal op niveau, maar het gaat steeds beter. Vooral het commitment op het einde van de derde set - nadat het tussen het 15de en het 20ste punt even minder liep - toont aan dat we op de goede weg zijn. Omdat we dat kleine dipje knap konden herstellen en het ook niet meenamen naar de slotset, benader ik deze zege zonder meer positief. Er zijn nog veel groeimogelijkheden en dan refereer ik meteen naar onze volgende match tegen Genk en onze Europese matchen tegen Socuellamos uit Spanje.”