Justine D’Hondt na haar eerste wedstrijd met VC Oudegem: “Deze comeback was eigenlijk niet gepland”

“We namen een slechte start”, geeft coach Callens toe. “Een paar speelsters hebben de voorbije weken minder mogen en kunnen trainen. Vorige maandag mocht ik voor de eerste keer dit jaar alle speelsters verwelkomen op training. Na die 0-2-achterstand kwamen we beter en beter in de wedstrijd. Het was trekken en sleuren. Maar we vonden het ritme terug. Ik bracht Justine D’Hondt in de ploeg. Het is, na de zware knieblessure, haar eerste match van het volleybalseizoen. Zij is het levend bewijs dat we iedereen nodig hebben.”

Puzzelstukjes

“Mijn coaching-staff heeft me flink geholpen om alle puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen”, glimlacht de trainster van VC Oudegem. “Dat tactisch en strategisch denken maakt het coachen boeiend. Eigenlijk is het een superleuk jaar geweest. We hebben gevochten voor deze overwinning, dat is het belangrijkste.”

“Deze comeback was eigenlijk niet gepland”, lacht Justine D’Hondt na deze Oost-Vlaamse krachtmeting. “Dat ik net tegen Asterix Avo opnieuw op het veld sta maakt deze rentrée nog specialer. Asterix Avo is mijn ex-ploeg en mijn zwaar blessure liep ik net tegen hen op. Mooier kan een terugkeer niet zijn. Het is raar om als 22-jarige volleybalster te vertellen dat ik de match puur op ervaring heb afgewerkt. Natuurlijk ben ik fysiek nog niet honderd procent en tijdens het springen en het landen denk ik toch nog eventjes na. Nu is het vooral afwachten hoe mijn knieën op deze inspanningen zullen reageren en dan kijken we wel wat de plannen van onze coach zijn tijdens de terugwedstrijd op zondag.”

Afscheid

Lara Nagels (volgend jaar aan de slag in Griekenland bij Markopoulo Athene), Felice Vanassche (zij zal af en toe meetrainen bij de vrouwenploeg van Waregem), Femke Kindt (naar Oudenaarde) en haar zus Bieke Kindt (naar Hermes Oostende), zorgden mee voor deze eerste stap naar de derde plaats. Zondag sluiten ze hun geweldige periode bij VCO af, met een beker in hun achterzak en - wie weet - ook met een bronzen medaille.

