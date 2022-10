Justine D’Hondt grijpt met VC Oudegem net naast de supercup: “We hebben het zelf uit handen gegeven”

Het leverde in ieder geval een heerlijke match op. Beide topteams wilden overduidelijk de eerste prijs van het seizoen pakken. Gretige wedijver naar een eerste succes. De toeschouwers waren de grote winnaars, want zij waren getuige van een geweldige strijd. VDK Gent ‘overpowerde’ de speelsters van Oudegem tijdens de eerste twee sets. De landskampioenen waren agressiever en doortastender. VC Oudegem vond op tijd de ‘grinta’ terug en vocht zich vanuit een 2-0 achterstand naar een tiebreak. In de vijfde set werd punt na punt geknokt tot een bloedstollende 19-17 bereikt werd. Anticlimax voor Oudegem, uitbarsting van vreugde bij VDK Gent.

Groeiproces

Justine D’Hondt baalde na deze krachtmeting. “Natuurlijk was het knap van ons team omdat we ons konden herpakken”, verklaart de aanvalster van Oudegem. “Maar het einde zorgt voor een wrang gevoel. We hebben het zelf uit handen gegeven. We hebben het in ‘moneytime’ verprutst. De onnodige foutenlast op het einde van de tiebreak zorgde voor de doodsteek. We hadden de winst in handen, daarom is de ontgoocheling nu zo groot. Dit is echt balen.”