Justine Blave (Eendracht Aalst Ladies): “Ik hield veel vriendinnen over aan mijn periode bij Standard”

Alain Van den Broucke (E. Belzele): “Ik neem in schoonheid afscheid”

27 januari “Ik kreeg een voorstel van Belzele dat ik eigenlijk net zo goed blindelings kon tekenen. Maar het is zo dat mijn zoontje Arthur intussen drie operaties onderging en de opvolging van zijn gezondheid toch prioritair is. Ook in 2021 zal hij veel medische zorg nodig hebben en uiteraard willen wij zijn evolutie op de voet volgen. Nu heeft hij een lichte motorische achterstand en dat zorgt ervoor dat we nog heel vaak naar het ziekenhuis moeten om op dat vlak een inhaalbeweging te doen.”