Justin Pieters (RC Gent) na 3-1-winst tegen FC Gullegem: “Die 12 op 12 doet veel deugd”

“We zitten echt wel ‘in the flow’ en die 12 op 12 doet natuurlijk heel veel deugd. Jammer dat we in de slotminuut nog een doelpunt slikten, want anders hadden we ook voor de vierde week op rij een ‘clean sheet’. Al van bij het eerste fluitsignaal waren de bedoelingen van de bezoekers duidelijk. Zij lieten ons de bal en vingen ons in een laag blok op. In het openingskwartier vonden wij niet meteen de ruimtes en bleef ons gevaar beperkt. Bij een zeldzame tegenstoot moest Bryan Londot wel een knappe redding uit zijn mouw schudden. Op het half uur klommen we dan toch op voorsprong. Gullegem liet even zijn egelstelling voor wat ze was en na knap samenspel tussen Joran Triest en Kevin Hebbelinck kon Triest de bal in doel koppen. Duidelijk is dat de terugkeer van Triest de ploeg goed doet.”