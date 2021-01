Justien Odeurs (RSCA) op haar hoede voor OHL: “We mogen ons niet laten verrassen”

Odeurs, ook doelvrouw bij de nationale ploeg, verwacht een andere wedstrijd. “Het staat als een paal boven water dat OHL sportieve revanche zal willen nemen en ons het vuur aan de schenen zal willen leggen. Het terrein van OHL is bovendien kleiner dan het onze, waardoor wij misschien minder goed ons spel zullen kunnen brengen. Wij hebben een ploeg om op een groot terrein te voetballen, waarbij we de ruimte kunnen opzoeken via onze snelle flankspeelsters Wullaert en Wijnants”, stelt Odeurs, die in Sint-Truiden woont.

“Het stoort me niet om enkele keren per week voor een training of voor een wedstrijd naar onze hoofdstad te rijden. Een enkele rit duurt een klein uurtje, maar met goede muziek is die rit zo achter de rug. In de auto kan ik me ontspannen”, vertelt Odeurs, die naar eigen zeggen al heel haar leven fan is van Anderlecht. “Als klein meisje ben ik wel eens naar de plaatselijke club STVV gaan kijken, maar ik heb nu eenmaal paars bloed.”