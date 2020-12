Justien Grillet op de weg terug

In 2018 beleefde Grillet een superjaar waarin ze onder meer schitterde met de Belgian Cheethas op het EK in Berlijn. Daarna volgde een lastige periode van achillespeesklachten, een operatie en een zeer lange revalidatie. “Gezien de omstandigheden verloopt de voorbereiding best goed. Het was een lange revalidatieperiode. Maar sinds augustus/september voel ik me terug een beetje atleet in plaats van patiënt. In het afgelopen anderhalf jaar heb ik alles gedaan wat ik kon doen om conditioneel in orde te blijven. Ik vloog in de red cord en deed alle vormen van alternatieve training. Toen de zwembaden sloten, kroop ik op de spinningfiets. Ik moest creatief zijn, maar het heeft geloond. Conditioneel liep ik geen achterstand op. Nu zit ik de fase waarin ik al heel af en toe spikes kan aantrekken op training. Ik ben min of meer ‘normaal’ kunnen starten aan de winteropbouw.”

“Ik geniet van ieder stapje in het proces.”

Hoe haar laatste stappen in het proces van haar come back zullen verlopen, valt nog af te wachten. “Tot nu toe gaat alles goed. Maar er zijn veel vraagtekens. Ik veranderde ook van trainer en train nu bij Patrick Himschoot. Ik kan niet inschatten welke impact die veranderingen zullen hebben op m’n lichaam en de prestaties. Het is afwachten, maar de trainingen gaan goed. Ik ben nu vooral op de 200m en 400m vlak aan het focussen. Horden zijn nog te belastend voor de pees. Ik geniet van elk moment in het proces. Ieder nieuw dingetje dat ik kan, voelt als een overwinning. Maar ik verbloem niet dat ik op training ook vaak gevloekt heb omdat er iets niet lukte. Er zijn zeker mindere dagen, maar ik probeer positief te blijven. Omdat ik zelf laatstejaarsstudent kiné ben, kan ik gelukkig goed inschatten wat kan en niet kan. Je moet je lichaam de tijd geven.”

Olympische Spelen

Als topatlete van de Belgian Cheetahs kan ze in tijden van corona toch de accommodatie van de Gentse topsporthal gebruiken. “Omdat ik altijd bij het project van de Cheetahs gebleven ben, mag ik nog gebruik maken van de topsporthal in Gent. Eerlijk gezegd worstel ik daar een beetje mee omdat er veel mensen niet in de zaal mogen trainen en ik tenslotte niets gepresteerd heb de voorbije twee jaar. Dat ik dan wel mag trainen, geeft een heel dubbel gevoel”, geeft ze toe. Of ze deze winter al in actie zal komen? “Hoop op wedstrijden heb ik wel. Maar ik moet alles afstemmen op wat mijn lichaam aankan en wat niet. Ik wacht het gewoon een beetje af. Ver vooruit durf ik niet te kijken.” Uiteraard kijkt ze vooral naar de zomer 2021. Opnieuw haar plekje innemen in het 4x400m-team en individueel schitteren op de 400m horden zijn haar doelen op langere termijn. “In de voorbije twee jaar is er veel veranderd in het team. Ik kom uit een situatie waarin de Spelen van 2020 totaal onhaalbaar waren. Nu zit ik in een situatie waarin het heel misschien wel kan in 2021, en is dat alleen maar positief. Maar ik ben een nuchter meisje. Er is een groot verschil tussen gewoon goed zijn en echt top zijn. Ik ga niet zeggen dat het niet haalbaar is om de Spelen te halen. Maar op dit moment zal ik vooral blij zijn als ik voor het eerst opnieuw een 400m of 400m horden kan lopen. Pas dan zal ik echt weten waar ik sta.”