Jurgen Vanpraet (CEO Filou Oostende) blikt vooruit op Nederlands getinte BNXT play-offs: “We zijn goed voorbereid”

Menig basketsupporter had wat twijfels over de BNXT League, het nieuwe grensoverschrijdende format tussen België en Nederland, omwille van het feit dat het niveau bij de noorderburen zogezegd een pak lager zou liggen. Dit weekend worden de halve finales van de play-offs aangevat en landskampioen Filou Oostende is zowaar de enige resterende Belgische club in competitie. Het team van Dario Gjergja pakte vorige week een elfde landstitel op rij en staat in die halve finale tegenover ZZ Leiden. De verliezend finalist van de Nederlandse play-offs schakelde in de kwartfinale Leuven Bears uit. Na de uitmatch van zondag volgt dinsdag de thuismatch in de eigen COREtec Dôme. De winnaar van dit tweeluik mag zich opmaken voor de finale tegen Nederlands kampioen Den Bosch of Groningen, die Kangoeroes Mechelen over de knie legde. Oostende hield overigens geen al te beste herinneringen over aan de recente verplaatsing naar Leiden, want de kustploeg verloor er op 16 april met 87-69. Eind maart werd in de Elite Gold op eigen veld wel gewonnen met 78-70. Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende, blikt vooruit.