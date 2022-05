Jurgen Vanpraet (CEO Filou Oostende) blikt vooruit op de finale van de play-offs: “Elfde titel op rij zou een unicum zijn”

In de halve finales had Oostende geen enkele moeite met Bergen en stak het team van coach Dario Gjergja met een sweep al snel het eerste finaleticket op zak. Bijgevolg heeft de regerend kampioen, op zoek naar een elfde titel op rij, zich een volle week kunnen voorbereiden op het eerste finaleduel van zaterdagavond in de eigen Coretec Dôme. Mechelen daarentegen moest de kelk tot op de bodem ledigen in een vijfklapper tegen de Leuven Bears en kan straks voor het eerst in de clubgeschiedenis een gooi doen naar de titel.

“We starten opnieuw als favoriet aan deze finale, maar we zijn zeker niet blind voor de winning mood en het enthousiasme bij Mechelen”, vertelt CEO Jurgen Vanpraet. “Ze beschikken over een jonge kern die de opeenvolging van de vele matchen goed weet te verteren. Onze coach heeft de spelers op scherp gezet voor het eerste duel, want de focus zal van meet af aan uiterst belangrijk zijn. Net zoals in de halve finale tegen Bergen moeten we ons dominant spel meteen proberen op te dringen. We willen onze ongeslagen status in eigen huis behouden en hopen hierbij een beroep te kunnen doen op de massale steun van onze supporters, onze zesde man. Een elfde titel op rij zou een unicum zijn en onze status als marktleider in de Benelux alle eer aandoen”, aldus Vanpraet.

Blessure Djordjevic

Kapitein Dusan Djordjevic moest de afgelopen wedstrijden met een ontsteking aan de voet langs de zijlijn toekijken en is ook voor het eerste finaleduel uiterst twijfelachtig. “Het is afwachten of we hem speelklaar krijgen. Een bijzonder belangrijke pion, zowel op als naast het veld. Zijn ervaring en inzicht zorgen voor de nodige rust op het parket. Samen met onze coach is hij het exponent van ons succes van de voorbije tien jaar. We kunnen dat niet genoeg waarderen en respecteren dat ten volle. Het wordt bovendien een blij weerzien met Jesse Waleson, die we uitgeleend hebben aan Mechelen om er ervaring op het hoogste niveau op te doen. Een voedselvergiftiging hield hem een tijdje aan de kant, maar naar verluidt is hij er straks terug bij. We verwelkomen hem alvast met open armen en zien hem graag terug in onze kleuren vanaf 1 juli”, zegt Vanpraet.

Contract Matteo Verstraete

De 18-jarige Matteo Verstraete (1m97) heeft deze week een profcontract getekend bij de kustploeg. “We zijn verheugd om de Oostendenaar een contract van drie jaar te hebben kunnen geven. De Young Belgian Lion begon als zesjarige bij de club en sluit komend seizoen aan bij de hoofdmacht. Er staan overigens nog enkele jongens aan de poort van de doorbraak. We blijven trouw aan ons DNA en investeren in de jongeren van onze eigen basketschool. Het feit dat we net kampioen zijn geworden met onze U21 is het mooiste bewijs dat we goed bezig zijn met onze jeugdwerking. We treden volgend seizoen met de jongeren aan in TDM2 met flink wat ambities. De resultaten blijven weliswaar ondergeschikt aan de verdere ontwikkeling”, klinkt het tot besluit.