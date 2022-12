Jurgen Van Opstaele geniet van eerste Drongense thuiszege in derde nationale: “Deze zat er al even aan te komen”

Voetbal derde nationale AOp de valreep is KV Drongen erin geslaagd om een thuismatch te winnen in de heenronde. Het stuntte met een 2-0-overwinning tegen ploeg-in-vorm SV Anzegem.

KV Drongen heeft zondag weer een beetje geschiedenis geschreven. De knappe 2-0-zege tegen SV Anzegem was de eerste overwinning op eigen veld in derde nationale. “Deze zat er al eventjes aan te komen”, genoot coach Jurgen Van Opstaele achteraf. “We wisten dat dit onze laatste kans was voor een thuisoverwinning in 2022 en gingen er vol voor.”

“Ook al was het tegen een heel goeie tegenstander. SV Anzegem staat derde, was al acht matchen ongeslagen en had er daar zes van gewonnen. We hadden deze week de kopjes bij elkaar gestoken en bekeken waar de mogelijkheden lagen. Dankzij een hele sterke collectieve prestatie kwamen we tot een 2-0-overwinning.”

“Moulaye Sy scoorde op hoekschop en Ward Baert, nochtans geen goalgetter, profiteerde van zijn hoger doorgeschoven positie om een flankvoorzet binnen te werken. De score had zelfs wat meer mogen zijn, want we kregen meerdere mogelijkheden op een derde goal die we niet benutten. Daar malen we niet meer om, want het enige wat telt is die driepunter.”

Zes keer gelijk

Zo blijft Drongen stelselmatig puntjes bijschrijven in de stand. De promovendus verloor slechts twee van de jongste acht wedstrijden maar speelde er ook vier gelijk. “In deze reeks is elk punt belangrijk. Op onze manier zijn we competitief. We werken hard en leggen er ons hart en ziel in. We gaan elke week voor de overwinning.”

“Als je voelt dat je niet kan winnen, moet je proberen om vooral niet te verliezen. Dat hebben de spelers opgepikt, want we speelden ook al zes keer gelijk. Aan het einde van de rit kunnen die zes punten ook een groot verschil maken.”

Plannetje voor Avanti Stekene

Na nieuwjaar staat voor Drongen nog de uitgestelde wedstrijd tegen Elene-Grotenberge op het programma. Volgende week start de terugronde met een verplaatsing naar Avanti Stekene. “Tegen hen verloren we voor het eerst een thuismatch. Stekene heeft een ploeg met veel beweging en kwaliteit. Daar hebben we veel uit geleerd. We zullen een plannetje bedenken voor de terugmatch.”

“Daarna krijgen de spelers een weekje rust en hervatten we de trainingen tijdens de feestdagen. Onze winterstop is een week korter dan die van onze reeksgenoten. We beginnen op 8 januari thuis tegen Elene-Grotenberge aan een belangrijke maand.”

Lees ook: meer voetbal derde nationale A