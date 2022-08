Jurgen Van Opstaele en KVE Drongen bekeren verder na winst tegen SK Munkzwalm: “We staan conditioneel al verder dan dezelfde periode vorig jaar”

KVE Drongen rondde zondag de eerste officiële afspraak van seizoen 2022-2023 positief af. Het klopte ex-reeksgenoot SK Munkzwalm met 0-2 in de eerste ronde van de Croky Cup dankzij goals van Thijs De Rock en Anis Samimi. “De beker is geen doel op zich”, aldus coach Jurgen Van Opstaele. “Wel wilden we deze wedstrijd aanvatten zoals een competitiematch en er alles aan doen om die te winnen.”

“We begonnen erg goed en speelden een prima eerste helft waarin we al twee keer scoorden. Eigenlijk hadden we de kloof nog moeten uitdiepen. Na de rust controleerden we vooral de match. Aan deze overwinning mogen we nog niet te veel conclusies vastknopen.”

Verre verplaatsing

“Tegelijk moeten we ook beseffen dat we tegen een ploeg speelden die vorig jaar boven ons eindigde in eerste provinciale en dus een bepaald niveau moest halen om te winnen. Dat zal echter nog niet het niveau zijn waarmee we in derde nationale een goed figuur zullen slaan. Dat zullen we pas in september weten.”

“Volgende week staan voor een verre verplaatsing naar Zepperen-Brustem. We hebben hen niet gescout en weten niet waar we ons moeten aan verwachten. We kijken dus enkel naar onszelf en gaan uit van onze eigen kwaliteiten. Als we het daar goed vanaf brengen, worden we in de derde ronde misschien al beloond voor onze inzet met een mooie affiche.”

Groep niet losgelaten

Die eerste ronde van de Croky Cup kwam er al goed twee maanden nadat Drongen eind mei nog de promotie naar derde nationale afdwong. “Onze zomerstop was inderdaad korter dan die van veel andere ploegen, want ik heb mijn groep niet echt losgelaten”, geeft de coach toe.

“Na twee weken volledige rust kregen ze al een loopschema mee dat ze goed hebben opgevolgd. De basis is er nog en we staan nu al verder dan hetzelfde moment vorig jaar. Iedereen is gemotiveerd om een reeksje hoger te spelen en niemand wil iets aan het toeval overlaten.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA