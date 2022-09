Jurgen Van Opstaele en Drongen ontvangen Avanti Stekene: “Het zou mooi zijn als we ons parcours aan dat van hen kunnen spiegelen”

KV Drongen kan op een degelijke competitiestart terugblikken. De debutant in nationaal voetbal opende met een 1-1-gelijkspel bij Rumbeke, won met 1-2 van Wielsbeke en verloor afgelopen weekend met 3-1 van Wolvertem-Merchtem. “Het is voorlopig hard en tegelijk ook leuk werken”, vat coach Jurgen Van Opstaele samen.

Juiste intensiteit

“Het helpt dat onze resultaten voorlopig meevallen. Vier op negen is een goed begin. Als we dat gemiddelde kunnen aanhouden, eindigen we met veertig punten en blijven we uit de gevarenzone. In onze eerste twee wedstrijden speelden we goed en aan de juiste intensiteit.”

“Afgelopen weekend kenden we een mindere eerste helft en kwamen we na een uur 2-0 achter. We trokken alle registers open om een resultaat te halen, maar kregen in de slotfase nog het deksel op de neus. We hebben de spreekwoordelijke knop omgedraaid, op training hard gewerkt en dinsdag al de blik richting Stekene gezet.”

Zondag krijgt Drongen het bezoek van Stekene, dat net als KVE verloor van Wolvertem en al vier punten verzamelde. “Het zou een evenwichtig duel kunnen worden”, geeft Van Opstaele toe. “Maar dat zijn de matchen op dit niveau bijna allemaal.”

“In deze reeks zijn veel ploegen aan elkaar gewaagd en zien we elke week verrassende uitslagen en teams die haasje-over doen. Het zal aan ons zijn om de nodige continuïteit in onze uitslagen te leggen.”

Vaste waarde

“Stekene heeft een heel evenwichtige ploeg die op dezelfde manier als wij op dit niveau is geraakt. Ze promoveerden via de eindronde en begonnen vervolgens zonder druk aan het avontuur. Intussen is Avanti Stekene een vaste waarde die elk jaar progressie maakte en vorig jaar zelfs achtste is geworden.”

“Het zou zeer mooi zijn om ons parcours met Drongen aan dat van hen te kunnen spiegelen, al mogen we zover nog niet kijken. We moeten ons er elke week voor 100% tegenaan gooien en zo proberen overleven in derde amateur. Zondag trachten we onze eerste overwinning op eigen veld te boeken.”

Derde amateur A: KV Drongen - Avanti Stekene: zondag 15u

