Jurgen Van Der Velde is Football Director in China: “Ondanks prachtige uitdagingen mis ik Vlaanderen soms wel”

Jurgen Van Der Velde zette zijn eerste voetbalstappen bij de plaatselijke club in Meise. “Mijn papa was mijn eerste trainer. Als coach was hij streng voor mij. Hij liet me als spits beginnen, maar tegen zijn zin in koos ik voor een avontuur als doelman. Op mijn zestiende belandde ik in de eerste ploeg van SK Londerzeel. Daarna debuteerde ik met RWDM in eerste klasse. Ariël Jacobs selecteerde me voor de nationale U21 en U23. Nadien maakte ik een aantal omzwervingen doorheen Vlaams-Brabant, maar ook in Antwerpen, Henegouwen, Limburg en Oost-Vlaanderen was ik actief. Toen ik voor Pepingen uitkwam, moest ik reeds regelmatig heen en weer reizen naar China. Ik had intussen de taal al vlot leren spreken. Windeke was mijn laatste club in België, maar dat verhaal heeft maar even geduurd. De Chinese lokroep was toen te groot geworden.”

Volledig scherm Jurgen Van Der Velde heeft zich volledig aangepast aan het leven in China. © RV

Definitief naar China

In 2014 liet Jurgen Van Der Velde ons land achter zich en vertrok hij ‘definitief’. “Acht jaar geleden koos ik voor China als uitvalsbasis. Op een periode in Canada (Vancouver, red.) na ben ik daar nu nog altijd aan de slag. In het begin voetbalde ik nog in het noorden van China, waar ik vanuit mijn doel uitzicht had op bergen met eeuwige sneeuw. Het was een mooie afsluiter van mijn sportieve carrière. Maatschappelijk begon ik in het land mijn carrière uit te bouwen. De opdrachten waren zeer divers. Er werd mij gevraagd om voetbalscholen op te richten. In 2016 maakte ik een trainingssysteem dat jonge spelers moet toelaten om de vrije ruimtes op het veld beter te ‘scannen’ en ‘juiste’ beslissingen te nemen tijdens een wedstrijd. Twee jaar later heb ik het wereldkampioenschap voetbal gevolgd voor de Chinese media. Vanuit Moskou en Sint-Petersburg bracht ik verslag uit voor radio, TV en schrijvende pers. Als voetbalambassadeur promoot ik het voetbal. Op en naast het veld heb ik al in een honderdtal Chinese steden workshops gegeven. Op internationale voetbalconferenties fungeer ik als spreker of moderator. Ter plaatse heb ik in opdracht gewerkt voor clubs als Atletico Madrid, Auxerre of Aberdeen. Je merkt dat er nooit twee dezelfde dagen zijn.”

Volledig scherm Jurgen Van Der Velde heeft de plaatselijke cultuur leren kennen. © RV

Foshan

Momenteel is Jurgen Van Der Velde aan de slag in Foshan in de zuidelijke provincie Guangdong. “Foshan is een stad met acht miljoen inwoners, ik werk er voor het ministerie van sport en cultuur. Als Football Director moet ik alles in goede banen leiden. Vanuit een schitterend complex wordt alles georganiseerd. Elke keer als ik het betreed, krijg ik kippenvel. Momenteel heb ik wel wat het gevoel dat de cirkel rond is. Ik sta voor een keuze: doorgaan met de huidige job of een nieuwe uitdaging aangaan. Daar ben ik nog niet uit.”

Job voor buitenlander?

Waarom kiest men in China voor een Vlaming voor deze toch wel complexe job? Zijn er geen Chinezen in staat om de taak te vervullen? Jurgen Van Der Velde is duidelijk. “Ik denk dat er weinig Chinezen in aanmerking kunnen komen voor dit takenpakket. Hoewel het een gigantisch groot land is, zijn er weinig mensen (voetbaltechnisch) opgeleid. Diegenen die een A-diploma hebben, zijn aan een club verbonden. Daarnaast heb ik in Engeland een MBA gehaald in Coaching en Leiderschap. Een businessmodel uitwerken is gezien mijn studie mijn specialiteit. Ik heb ook nog eens een verleden als speler en – niet onbelangrijk in China – ik spreek de taal. Het Mandarijns spreken opent belangrijke deuren en dwingt respect af.”

Volledig scherm De sportaccommodaties bezorgen Jurgen Van Der Velde elke dag nog kippenvel. © RV

Corona

In 2020 werd het coronavirus een eerste keer ontdekt in China. Hoe heeft Jurgen Van Der Velde die periode beleefd? “Correctie, corona was hier al in 2019. Toen ik eind januari 2020 het vliegtuig nam richting Zaventem, was de eerste piek bij ons al bijna voorbij. Iedereen droeg mondmaskers. In België had men daar nog niet eens van gehoord. Het was voor mij een moeilijke periode. Ik kwam in België aan, toen de pandemie juist begon. Ik kon even niet terug naar China, terwijl ik daar toch mijn leven had opgebouwd. Zodra het weer toegelaten was, keerde ik terug naar Foshan. Toen mijn papa vorig jaar overleden was, kon ik omwille van reisrestricties niet naar België terugkeren voor de uitvaart. Mentaal was dat een zware beproeving. Ondanks de prachtige uitdagingen mis ik Vlaanderen soms wel. Een mens kan zijn roots niet verloochenen.”

Quarantaine

Tijdens de coronapandemie kon Jurgen Van Der Velde van nabij meemaken hoe de Chinese overheid omging met de gezondheidsmaatregelen. “Men koos voor ‘zero tolerance’. Soms was dat heftig, maar het had wel effect. Op een ochtend ging ik naar beneden om mijn ‘food delivery’ op te halen. Voor de deur van mijn appartementsgebouw zag ik plots veertig mannen in uniform staan. Er was één persoon ons gebouw binnengegaan, waarvan men vermoedde dat hij besmet was. Vier dagen konden we het huis niet meer uit. Er werd wel voor eten gezorgd. Na vier dagen was de kust veilig. Als er in een naburige stad ik de buurt tien besmettingen vastgesteld worden, wordt de hele provincie meteen onderworpen aan strenge maatregelen. Van de ene provincie naar de andere reizen is niet simpel. De controles zijn alomtegenwoordig. Vandaag de dag moet ik nog altijd tien keer per dag mijn temperatuur laten meten. Nogmaals, het heeft allemaal wel effect.”

Volledig scherm Het werkterrein van Jurgen van Der Velde oogt fraai. © RV

Toekomst

Waar ligt de toekomst van Jurgen Van Der Velde? “Momenteel kan ik dat moeilijk inschatten. Op korte termijn ligt die in China, maar op langere termijn weet ik het niet. Ik zou bijvoorbeeld meer willen werken voor de FIFA. Dat zou dan moeten gebeuren vanuit Zwitserland. Ik weet wel dat ik graag nog eens bij wijze van spreken de derby tussen Pepingen-Halle en SK Londerzeel aan de zijlijn wil meemaken. Vooral naar die derde helft kijk ik uit, want ik heb nog veel vrienden in Vlaanderen. Eerlijk, die mis ik wel eens vanuit het mooie China.”

Highlights werk

Respectievelijk actief als Technisch Directeur, Ambassadeur, Adviseur en Firector of Football., WK Rusland 2018 als journalist, maker van trainingssystemen met focus op het scannen van vrije ruimtes en beslissingen nemen voor jonge spelers, voetbalambassadeur (workshops en werken voor een aantal Europese clubs).

Opleiding

Doctoreert in Sport Management, MBA in Coaching en Leiderschap in Engeland (thesis: Analyse van de voetbalcultuur in België, Rode Duivels en voetbalbond), Postgegradueerd aan het Johan Cruyff Instituut (grootste onderscheiding), UEFA A-trainersdiploma, vier jaar intensieve talenopleiding Chinees Mandarijns aan KUL), diploma leraar.

Voetballoopbaan

Debuut bij KFC Meise, SK Londerzeel, RWDM (debuut in eerste klasse, ook selecties voor de U21 en U23), Grimbergen (zware blessure na test in Engelse tweede klasse), La Rhodienne, Beersel-Drogenbos, Wijgmaal, Sterrebeek (kampioen en kapitein), Pepingen (promotie naar nationale, kapitein, en vijfde ronde in beker), Racing Mechelen (jeugdtransfer voor arrest Bosman), RFC Athois, FC Beringen, Bocholter VV, Windeke, Hohoth (drie maanden in het noorden van China).