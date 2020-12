Jürgen Roelandts zet officieel punt achter zijn profcarrière: “Beslissing werd in minder dan vijf minuten genomen”

WielrennenNog tot 31 december is Jürgen Roelandts (35) officieel profrenner. Nadien begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. De naar Vilvoorde uitgeweken Dilbekenaar kan terugblikken op een mooie loopbaan met de Belgische titel als hoogtepunt. De profkoersen stoppen, maar Roelandts hoopt wel in het wielermilieu actief te kunnen blijven.

Ergens stond het in de sterren geschreven dat Jürgen Roelandts beroepsrenner zou worden. “Als aspirant sloot ik aan bij Ruisbroek Sportief. Verwonderlijk was dat inderdaad niet. Mijn vader en nonkel hadden vroeger gekoerst. Mijn neef Sven (Van Den Houte, red.) was een jaartje ouder dan ik en deed het prima op de fiets. Ik volgde in hun voetsporen, al heb ik ook nog even voetbal gespeeld. Als nieuweling trok naar MEZ. Dat was bij de jeugd een toonaangevende ploeg. Als tweedejaarsjunior verkaste ik naar Sweet Paradise. In die periode nam mijn carrière een hoge vlucht. De eerste resultaten werden een feit en ik werd opgemerkt door Jong Vlaanderen. In het team van de familie Missotten kon ik als belofte helemaal doorbreken. Ik proefde van het internationale wielrennen en dat smaakte naar meer.”

Sterk debuut

In 2008 maakte Jürgen Roelandts als renner van Silence-Lotto zijn opwachting in het profpeloton en dat ging niet onopgemerkt voorbij. “Na zes maanden werd ik in Knokke Belgisch kampioen op de weg. In de sprint was ik sneller dan Sven Vanthourenhout, Niko Eeckhout, Greg Van Avermaet en Tom Boonen. Later dat jaar won ik ook een rit in de Franco-Belge en een rit in de Ronde van Polen. Ik kan niet echt zeggen dat die titel mijn carrière heeft bepaald, maar het was natuurlijk een geweldige binnenkomer. Iedereen wist plots wie Jürgen Roelandts was. Het was alleszins mijn mooiste overwinning. Later volgden er nog veel mooie momenten. Mijn derde plaats in Milaan-San Remo (2016, red.) schat ik hoog in. Die dag was ik tevreden met mijn podiumplaats. Nadien kwam er toch wel wat een dubbel gevoel, omdat ik besefte dat er meer inzat. Ik had in elk geval de overstap naar de profs vlot verteerd. Voordien combineerde ik bij Jong Vlaanderen het koersen nog met mijn studies lichamelijke opvoeding.”

Trouw aan Lotto

Tien jaar lang zou Jürgen Roelandts de kleuren van Lotto verdedigen. “Mensen vroegen soms wel eens waarom ik zo lang bij de ploeg bleef. Er kwamen ook regelmatig aanbiedingen van andere teams. Ik heb daar nooit werk van gemaakt, omdat ik me steeds goed in mijn vel heb gevoeld bij Lotto. In de klassiekers heb ik altijd carte blanche gekregen. Dat was voor mij een belangrijke factor. In de Ronde van Vlaanderen of de E3 Harelbeke hoefde ik met niemand anders rekening te houden."

“Daartegenover stond dat ik de sprint aantrok voor de rappere mannen in de rittenwedstrijden. Jarenlang maakte ik deel uit van de sprinttrein van André Greipel. Hij was gewoon nog sneller. Waarom zou ik dan niet in dienst rijden? Als Greipel won, had ik evenzeer voldoening. Nu ik uit de professionele wielersport stap, weet ik dat ik veel vrienden zal overhouden in het peloton. André is toch een van de meest bijzondere mensen die ik de afgelopen jaren heb leren kennen. We hebben nog vaak contact met elkaar. Die sprinttrein was trouwens een echte vriendengroep. Met mannen als Sieberg, Henderson, Debusschere of Bak – sorry, als ik nog namen vergeet – kon ik echt prima opschieten. Het was altijd plezant.”

De keerzijde

Wielrennen en valpartijen! Het hoort nu eenmaal spijtig genoeg bij elkaar. Ook Jürgen Roelandts kan erover meepraten. “Meerdere keren ben ik ten val gekomen. Mijn tuimeling in de Australische Tour Down Under was de ergste. Ik brak een nekwervel en liep een hersentrombose op. Blijvende gevolgen van die tuimeling zijn er niet, maar het was een beklijvend moment aan de andere kant van de wereld. Wellicht heeft die val invloed gehad op het vervolg van mijn carrière. Ik behaalde nog wel overwinningen en werd ook derde in de Ronde van Vlaanderen. Wellicht had ik zonder die blessures nog meer uit mijn carrière kunnen halen. Toch mag dit geen klaagzang worden. Ik ben zeer tevreden over mijn profjaren.”

Andere oorden

In de nadagen van zijn carrière verliet Jürgen Roelandts alsnog het Lottoschip. In 2018 trok hij naar BMC, waar hij ploegmaat werd van Greg Van Avermaet. “BMC was zeker geen aanhangsel aan mijn carrière. In de klassiekers reed ik nog de finale mee. Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, E3 Harelbeke. Ik kon me tonen in die koersen. Na dat jaartje BMC trok ik naar Movistar. Dat eerste seizoen was zeker niet mijn beste, maar dit jaar leek het opnieuw de goede kant uit te gaan. In de Omloop was ik mee met de kopgroep en in Kuurne-Brussel-Kuurne haalde ik de top tien. Toen kwam de lockdown.”

Abrupt einde

Aanvankelijk wees niets er echt op dat Jürgen Roelandts aan zijn laatste seizoen bij de beroepsrenners bezig was. Het moment waarop hij besloot om te kappen met koersen staat hem nog helder voor de geest. “Dinsdag 29 september. Andermaal was ik in de Binck Bank Tour stevig ten val gekomen. Toen ik daar op de grond lag, beseft ik dat het definitief voorbij was. Die beslissing heb ik minder dan vijf minuten genomen. Doorheen alle jaren heb ik me steeds prima verzorgd en alles gedaan om in de beste omstandigheden mijn sport te kunnen uitoefenen. Tussen Blankenberge en Ardooie besefte ik dat ik een nieuwe zware opoffering om terug op niveau te komen niet meer zou kunnen opbrengen. In een oogwenk stond mijn besluit vast. Het was mooi geweest. Als ik nu terugblik, kan ik enkel stellen dat ik weinig zaken anders zou aanpakken.”

Leven na de koers

Intussen heeft Jürgen Roelandts de fiets reeds drie maanden opzijgezet. Hoeveel kilogram kwam er al bij? “Dat valt heel goed mee (lacht). Mijn ouders hebben intussen 42 jaar een bakkerij, 26 jaar lang werd ik wakker met de smakelijke geur van lekker brood en gebak. Ik durfde soms wel eens te proeven. Vermits ik veel trainde, kon dat geen kwaad. Ik zal nu ook wel eens zondigen, maar niet overdreven. Mijn lichaamsgewicht is nog steeds hetzelfde gebleven."

“Het is natuurlijk wel fijn dat ik nu zaken kan doen die voorheen niet mogelijk waren. Mijn zoon Arton is intussen vijf jaar. In september gaat hij naar het eerste leerjaar. De voorbije jaren verbleef ik in december al een eerste keer in het zuiden van Europa voor een eerste stage. De voorbije weken zag ik Arton dagelijks. Vanaf Nieuwjaar moet ik op zoek naar nieuw werk. Ik heb een diploma LO op zak waar ik iets mee wil doen. Half januari begin ik aan een cursus om B-trainer te worden in het wielrennen. Nadien wil ik ook het A-diploma halen. Jongeren begeleiden en coachen zie ik wel zitten. Het ligt uiteindelijk in het verlengde van mijn studie. Concreet is het op dit moment nog niet, maar er wordt werk van gemaakt.”

Lees ook: meer wielrennen