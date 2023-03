Jurgen Ekkelenkamp zet Antwerp op weg naar vlotte zege tegen Malinwa: “Niet de moeilijkste goals, maar ik was op de juiste plaats”

Voetbal Jupiler Pro LeagueMet twee goals en een assist had Jurgen Ekkelenkamp (22) een groot aandeel in Antwerps vlotte 5-0-zege tegen KV Mechelen. “Het is leuk dat we het met zo’n jong team zo goed hebben gedaan”, glunderde Ekkelenkamp na de gewonnen provinciederby.

Een gretig Antwerp had zondagmiddag geen kind aan een zwak KV Mechelen. 5-0 werd de einstand op de Bosuil en dat was niet eens overdreven. Aanvallende middenvelder Jurgen Ekkelenkamp gaf de Antwerpse zege mee vorm.

“Mijn twee doelpunten waren misschien niet de moeilijkste, maar je moet natuurlijk wel op het juiste moment op de juiste plaats zijn”, glimlachte de Nederlandse belofteninternational na de match. Ekkelenkamp zit in deze competitie nu aan vier treffers en zeven beslissende passes. “Aan de 1-0 ging uitstekend storingswerk van Mandela Keita vooraf. Ik tikte de bal vervolgens binnen. Bij de 2-0 was ik waar ik moest zijn. Mijn assist bij de 3-0 was niet echt de bedoeling, maar het voelde toch lekker, hoor. (knipoogt)”

Geslaagde repetitie voor finale

In de generale repetitie voor de bekerfinale toonde Antwerp wie op 30 april in het Koning Boudewijnstadion de grote favoriet is. KV Mechelen zal niet bepaald vertrouwen hebben getankt richting de finale. “De repetitie is prima verlopen. Dit was een goeie pot. Maar tegelijk mag je daar geen al te grote conclusies aan verbinden”, hield Jurgen Ekkelenkamp de voeten op de grond. “Een finale is altijd een wedstrijd op zich. Er komt bijvoorbeeld toch nog wat extra druk bij kijken. Voor het zover is, willen we in de competitie graag wat verder knabbelen aan de achterstand op leider Genk. Het is wel mooi dat we dit weekend twee punten dichter kwamen.”

Ook mooi was Antwerps prestatie op zich tegen Malinwa. Hoewel de Great Old donderdag tegen Union tot aan het gaatje was moeten gaan, toonde de ploeg zich zondag alweer opvallend fris. “Onze conditionele basis is dik in orde. Daar hebben we tijdens de voorbereiding hard voor gewerkt. Toen hebben we behoorlijk mogen rennen”, gaf Ekkelenkamp nog mee. “Ik vind het ook knap dat we met zo’n jonge ploeg zo’n prestatie konden afleveren. Zonder Toby Alderweireld (geblesseerd, red.) en Ritchie De Laet (geschorst, red.) nam de gemiddelde leeftijd een flinke duik. Toch stonden we er. Als team hebben we het tactische plan perfect weten uit te voeren.”

Lees ook: meer voetbal uit de Jupiler Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.