Jur Schryvers met SK Deinze naar het Lisp: “Hun offensief spel zo goed mogelijk proberen ontmantelen”

Alternatief voor Fraser?

Schryvers werd even bij Beerschot genoemd, maar koos voor Deinze. Misschien als alternatief voor Liam Fraser, de Canadees die begin dit jaar naar de Leiestad kwam en een oogappel is van Wim De Decker, trainer bij Waasland-Beveren. “Vijf jaar Waasland-Beveren: als je even rekent zou dat een derde van mijn carrière kunnen zijn”, becijferde Schryvers. “Ik was toe aan een nieuw avontuur. Waasland-Beveren dacht er blijkbaar ook zo over. Vandaar dat ik vorig seizoen niet veel meer speelde. Nochtans heb ik de jaren in eerste klasse heel veel gespeeld. Als defensieve middenvelder of rechtsachter. Dat was fifty-fifty verdeeld. Verdedigende middenvelder is naar mijn smaak m’n beste positie. Door omstandigheden viel ik vorige week op de linkerflank in. Een gevolg van het uitvallen van eerst Dylan De Belder en daarna Rousseau De Poorter.”