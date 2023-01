Juniore Luca Vierstraete naar interland op de piste van Apeldoorn: “Toch ga ik de weg voorrang geven”

Baanwielrennen juniores vrouwenAlsof ze bewust wachtte tot ze het shirt van haar nieuwe ploeg droeg! Luca Vierstraete strandde tijdens de piste-BK’s in Gent zesmaal op plaats twee. In haar nieuwe trui van AG Insurance-NXTG pakte de sterke tijdrijdster afgelopen maandag in de sprint (!) goud.

“Neen, geen enkele moeite met die zes tweede plaatsen”, beweert de meid uit Heule. “Hélène Hesters was in al die disciplines gewoon sterker. Dan is het een stuk makkelijker om dat te aanvaarden. Het is wel vreemd dat ik het BK sprint op mijn naam zet. Hélène nam niet deel omdat ze die dag een paar wedstrijden bij de elite meedeed. Ik maakte er telkens lange spurten van.”

Tactisch sterk van de eerstejaarsjuniore. Eerst zette ze Katrijn De Ceulaer opzij en in de finale nam ze tweemaal de maat van Lotte Wolfs. “Lotte komt uit de BMX en zit ook aan de Topsportschool”, vertelt Vierstraete. “Ze had me al eens verteld hoe lang ze een sprint kan volhouden. Hooguit iets meer dan een ronde van 250 meter. Ik reed telkens drie ronden vol vol, dat was mijn tactiek.”

Zes keer zilver

De eerste heat zat Wolfs helemaal niet aan het wiel, de tweede heat hing ze wat dichter, maar uiteindelijk brak haar verweer. Zodat Vierstraete de driekleur mee naar huis mocht nemen. Eerder tijdens de BK’s, toen ze nog het shirt van Gaverzicht-BE Okay-AGS droeg, veroverde ze zilver in de achtervolging, puntenkoers, keirin, omnium, afvalling en scratch. Op de vijfhonderd meter pakte ze brons. “In dat nummer hoopte ik onder de veertig seconden te duiken, iets wat gelukt is”, glundert Vierstraete. “In de andere disciplines maakte ik geen fouten. Ik denk dus dat ik tevreden mag zijn over de kampioenschappen.”

Next Generation

Dit weekeinde zal Vierstraete op de piste internationale ervaring opdoen. Bondscoach Nicky Cocquyt neemt haar mee naar The Next Generation, een interland in het Nederlandse Apeldoorn. “Ik ga er alle groepsnummers, de individuele achtervolging en de vijfhonderd meter rijden”, blikt ze vooruit. “Het wordt mijn eerste internationale contact. Ik ben benieuwd wat dat geeft. Krijg ik de kans mee te gaan naar het EK in Anadia of het WK in Cali zal ik die zeker grijpen. Toch ga ik de weg prioriteit schenken. Ik zit in de kern van bondscoach Ludwig Willems, maar een garantie op een selectie is dat niet.”

