Juniore Lani Wittevrongel (scratch) en belofte Shari Bossuyt (afvalling) Europese pistekampioenen

Lani Wittevrongel zette in de scratch de toon. Ze haalde het voor de Poolse Maja Tracka en de Israëische Ori Bashi. Knap van de tweedejaarsjuniore uit Hertsberge die nog niet zo lang op het houten ovaal actief is. Even later pakte laatstejaarsbelofte Shari Bossuyt goud in de afvalling, altijd een spectaculair nummer.

“Het begin van de wedstrijd was bijzonder chaotisch”, vond de Bellegemse. “Na een valpartij duurde de neutralisatie volgens mij vrij lang, meer dan vijf ronden dacht ik. Ook dat hoort erbij. Denk dat ik uiteindelijk mag zeggen dat ik in deze afvalling de beste was. In de slotsprint had ik nog een stevige versnelling in de benen waardoor ik de Britse kon kloppen. Misschien had ik vroeger zo’n late versnelling nog niet.”

Nog blijer kan niet

Sophie Lewis was de laatste opponente van Bossuyt. De Française Kristina Nenadovic haalde brons. “Met deze Europese titel ben ik superblij”, ging Bossuyt verder. “Na alle tweede en derde plaatsen op kampioenschappen als deze heb ik eindelijk een Europese trui. Ik kan niet blijer zijn dan ik nu ben. Ik ben laatstejaars: dus wil ik nog alles meenemen wat kan. Het harde werk loont. Dit goud maakt de teleurstelling van de wegrit veel beter.”

In die wegrit eindigde Bossuyt vorig weekeinde negende. Enkele dagen nadat ze in de individuele tijdrit vierde werd. Maandag komt ze een tweede keer in actie. Dan rijdt ze het EK omnium. Dinsdag, op de slotdag van deze Europese kampioenschappen, werkt ze met Katrijn De Clercq de ploegkoers af.

Net geen brons

Bij de jongens beloften was er op de eerste EK-dag ook een knappe prestatie van Noah Vandenbranden. In de reeksen individuele achtervolging klokte hij de vierde tijd en zette hij z’n eigen Belgisch record (4’17”074) een eerste keer scherper: 4’16”099. In de strijd om brons tegen de Italiaan Manlio Moro kwam hij veertien duizendsten van een seconde tekort voor die derde plaats. Met 4’13”254 zette hij de nationale besttijd gevoelig scherper.