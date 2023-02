Junior Wies Nuyens start zondag op WK veldrijden in Hoogerheide: “Het wordt een open titelstrijd”

Wies Nuyens was niet verbaasd over zijn selectie voor dit WK. “Het is altijd fijn om te horen dat je erbij bent, maar in alle crossen was ik steeds bij de beste drie, vier landgenoten. Donderdag reisden we naar Hoogerheide af. Op video heb ik de omloop al bekeken, maar de echte verkenning gebeurt zaterdag. Ik heb het liefst dat dit de dag voordien gebeurt. Dan komen je spieren al in de juiste tonus. Het is de eerste keer dat ik in Hoogerheide van start ga; vorig jaar kwamen de juniores daar niet in actie. Of het een parcours is dat me ligt? Ik kan niet verbergen dat ik het liever wat zwaarder had gezien, wat meer modder. Het is een snelle omloop met enkele technische bochten. Op dat vlak ben ik gegroeid. Als ik een goede dag heb, moet ik dit werk zeker aankunnen.”