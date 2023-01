Junior Wies Nuyens pakt zilver op BK veldrijden: “Ik heb enorm genoten van het podium”

voetbal vierde provinciale A Toby Bossaert en Adinkerke zetten Jonkersho­ve met 5-0 opzij: “Op deze ploeg valt te bouwen”

WS Adinkerke startte afgelopen weekend het nieuwe jaar met een valse noot door met 5-2 te verliezen tegen Handzame. Enkele dagen later was de kustploeg wel succesvol in haar inhaalwedstrijd op woensdagavond. De paars-witte formatie zette Jonkershove met forfaitcijfers opzij en komt zo tot op één punt van het leidersduo Koksijde-Oostduinkerke en Handzame in vierde provinciale A.

12 januari