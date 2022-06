Junior Andreas De Lathouwer pakt met superworp van 18m67 Belgische record en WK U20-limiet in het kogelstoten: “Ik ben natuurlijk superblij”

atletiek meeting sint-niklaasOp de Athletics Classics meeting in Sint-Niklaas zondag behaalde Andreas De Lathouwer een knappe dubbelslag. De 19-jarige Aalstenaar verbeterde het Belgisch junioresrecord kogel tot 18m67 en pakte daarbovenop de limiet voor het WK U20. De WK U20-limiet in het discus had hij eerder al gehaald.

Terwijl veel atleten in het middagprogramma regen te verduren krijgen tijdens de meeting, kon Andreas De Lathauwer zijn ding doen in een opgedroogde werpring. “Ik had wat geluk. We wierpen wat later op de dag. Van de regen had ik dus niet veel last. Het waren best goeie omstandigheden om in te werpen”, vertelt de krachtpatser van Vlierzele Sportief, die al langer aasde op het BR kogel.

“In het kogelstoten had ik in de periode voor de examens al even geprobeerd om richting de WK-limiet en het Belgisch record (BR) te gaan. Maar het was nog altijd niet gelukt. Door de examens had ik nu een periode wat minder getraind waardoor ik misschien wat frisser was. In de opwarming voelde ik me niet top. Al zat er bij het inwerpen wel één goeie worp bij, dus ergens geloofde ik er wel in.”

Hij had wat moeite om op dreef te komen, maar met een ultieme laatste uithaal verbeterde hij zich nog van 17m82 naar 18m63. Ruim beter dan de WK U20-limiet van 18m32 en ook veel verder dan het vorige BR outdoor van 18m19 van Matthias Quintelier. “In het begin was het zeker niet super. Het lukte niet om het ritme te vinden. Bij de laatste poging heb ik dan alles bijeengeraapt om nog die 18m67 te gooien. Omdat de laatste kogelwedstrijden niet al te goed waren, wilde ik nu absoluut goed gooien. Misschien had ik wat geluk dat het er dan bij die laatste nog uitkwam. Ik ben natuurlijk superblij.”

In het discuswerpen presteerde hij op niveau met 54m57. “In het discus was ik een beetje aan het sukkelen. In de opwarming gooide ik wél goed, maar bij de eerste wedstrijdworp was ik het wat kwijt. Het was zoeken en sukkelen. Bij de laatste worpen is het goed gekomen. Het was oké”, evalueerde hij zijn discusprestatie.”

Discus en kogel op WK

De poulain van werptrainer Filip Eeckhout kan zich nu volop focussen op het WK juniores (U20) in Cali (1-6 augustus). “Dat ik twee limieten zou halen, had ik in het begin van het seizoen totaal niet gedacht. In de winter focuste ik vooral op het kogelstoten, dan begon het discuswerpen plots ook heel goed te gaan. Ik had vooraf nooit gedacht dat ik de discuslimiet zou halen. Het is leuk dat ik naar Colombia kan voor twee proeven. Nu wil ik zoveel mogelijk wedstrijden meepikken om opnieuw wedstrijdritme op te doen. Vrijdag gooi ik nog eens met de 7,26kg op het BK in Gentbrugge en dan is er nog de FET-Throwing Cup komende dinsdag. Na het BK zal ik in de aanloop naar het WK vooral weer met de 6kg stoten.”

