Junior Aaron Dockx kan niet opnieuw Belgisch kampioen veldrijden worden: “Zet mijn zinnen dan maar op het WK”

De kerel uit Rijkevorsel heeft een patent op driekleuren. Hij begon 2020 in Antwerpen met de Belgische veldrittitel voor tweedejaarsnieuwelingen. En veroverde begin oktober in Affligem in de sprint ook de nationale wegtitel. Begin 2019 werd hij in Kruibeke ook Belgisch kampioen veldrijden bij de eerstejaarsnieuwelingen. Het seizoen voordien pakte hij bij de veertienjarige aspiranten de nationale veldrittitel.

“Jammer dat ik mijn Belgische titel niet kan verlengen”, zucht Dockx. “De voorbije dagen zag ik de beslissing van Belgian Cyling komen. De schrapping van de jeugdkampioenschappen in Meulebeke was geen grote verrassing. Bondscoach Sven Vanthourenhout had dit ook al vermoed. Het enige wat ik kan doen is mijn conditie proberen onderhouden. In het buitenland gaan crossen mag ook niet. Omdat ze bij de federatie iedereen op dezelfde manier willen behandelen.”

Wereldbeker in Overijse

Het wereldkampioenschap in Oostende wordt de enige titelstrijd deze winter. Op voorwaarde dat de jeugdveldritten er kunnen doorgaan. Dat junioren en beloften tijdens de Wereldbekers in Namen, Dendermonde en Hulst niet kunnen crossen, is een slecht teken. “Op dat WK heb ik mijn zinnen gezet”, benadrukt Aaron Dockx. “Hopelijk is er de week voor het WK een veldrit voor junioren tijdens de Wereldbekermanche in Overijse. Ik vermoed dat ik vrij zeker mag zijn van een selectie voor het WK.”

Klimkoersen op de weg

Dat lijkt logisch. De eerstejaarsjunior van IKO-Crelan won een veldrit in het Zwitserse Baden en werd in Ruddervoorde tweede na ploegmaat Jente Michels. Dat was de laatste veldrit voor U19 in ons land. “Toen bekend werd gemaakt dat jeugdcrossen voorlopig werden opgeschort heb ik anderhalve week minder getraind”, verduidelijkt Dockx. “Nu ben ik weer goed aan het trainen. Met het oog op het WK. Na het veldritseizoen ga ik twee weken rust inbouwen. Ook al zal ik in het veld weinig competitie in de benen hebben. Op anderhalve week na ben ik goed blijven trainen. Vermoedelijk zal ik in april op de weg in competitie komen. Tijdens het wegseizoen kijk ik uit naar de klimkoersen.”