Julius Bliek en Rupel Boom botsen ondanks overwicht op dodelijk efficiënt Thes Sport (3-0): “Lesje gekregen”

Rupel Boom zakte zaterdagavond met vertrouwen af naar het duel met Thes Sport. Na een reeks mindere resultaten van de thuisploeg leek het voor de Steenbakkers het ideale moment om ook in Tessenderlo punten te pakken, maar dat kwam er slechts gedeeltelijk uit. Rupel Boom had het overwicht, dreigde regelmatig en kreeg ook enkele loepzuivere kansen, maar scoorde niet. Een heikel punt, want Thes deed dat wel aan bijna honderd procent en won met zware 3-0 cijfers.

“We kregen een lesje in efficiëntie”, beseft ook Julius Bliek, die aanvoerder werd na het uitvallen van Vervoort. “Deze nederlaag hadden we niet verwacht en hoefde uiteindelijk ook niet. In de eerste helft kregen zij één kans waaruit ze ook meteen scoorden. Maar de aanloop ernaartoe was lullig. De bal bleef liggen en werd opgepikt waarna een voorzet volgde die door hun speler vrijstaand werd binnengekopt. Daarna kregen wij een grote kans op 1-1, maar die werd gemist en zo gingen we met een kleine achterstand de rust in.”

Geen gelijkmaker

“Niets verloren natuurlijk en dus kwamen we vol goede moed uit de kleedkamer. We begonnen ook goed en kregen opnieuw een grote mogelijkheid die geen goal opleverde waarop zij de 2-0 maakten op een counter. Dat is zuur en dan moet een groep zich toch altijd een beetje weer bij mekaar rapen. We probeerden nog wel op zoek te gaan naar de 2-1, maar uiteindelijk slikten we nog een derde goal. Balen.”

En zo vertoonde de partij tegen Thes wel wat gelijkenissen zijn met die tegen Visé van enkele weken geleden. Ook toen verloor Boom met 0-3 van een efficiëntere tegenstander omdat het vooral zelf zijn momenten niet greep. “In zowel verdedigend als aanvallend opzicht moet dat inderdaad beter”, zegt Bliek. “We proberen hoog druk te zetten en de bal te veroveren op de helft van de tegenstander. Dan geef je ruimte weg in de rug, maar de voorbije weken deden we dat goed. Tegen Thes stonden we minder goed en daar moeten we aan werken. Het is hoe dan ook een kwestie van zelf de kansen te verzilveren, want doe je dat niet, dan speel je automatisch met vuur.”

Versterking

En zo klinkt de lokroep naar aanvallende versterking opnieuw. Met Cheickna Touré haalde Rupel Boom al een bijkomende aanvaller binnen voor na de winterstop, maar voor Bliek mag het nog wat meer zijn. “Cheickna is zeker een goede speler, maar we mogen ook niet alle druk op hem leggen”, zegt hij. “Je kan niet verwachten dat hij plots alle goals maakt. Ook hij zal afhankelijk zijn van de aanvoer en dat is het geval voor eender wie die daar nu staat. Offensieve versterking in het algemeen zou een surplus zijn voor deze groep. Al is het maar om de concurrentie aan te scherpen, dat kan nooit kwaad.”

Van moeten

Werk op de plank dus voor de sportieve cel van Rupel Boom, maar ook de spelers hebben met de thuiswedstrijd tegen Francs Borains nog een laatste verantwoordelijkheid voor de winterstop. “En daar moeten we de drie punten pakken”, aldus Bliek. “Het is geen kwestie van mogen. Als we winnen kunnen we met een goed gevoel terugkijken op de laatste weken en de nederlaag tegen Thes als een uitschuiver beschouwen. En er liggen ook mogelijkheden, want in de voorbije thuiswedstrijden lieten we mooie dingen zien. Op dat elan moeten we doorgaan.”