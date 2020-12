Julien Vermote steeds op zoek naar contract: “Contacten zijn er, een concreet voorstel nog niet”

Focus op wat ik moet doen

Vermote heeft een verleden van twee jaar bij de World Tourploeg uit Zuid-Afrika. Het voorbije seizoen verdedigde hij de kleuren van Cofidis. Bij de Franse ploeg zat een verlenging er niet in. “Even werd er een opening gelaten”, verduidelijkt de inwoner van Kortrijk. “Uiteindelijk is het niets geworden. Van dan af besefte ik dat het lang zou duren. Ik denk dat ik mag zeggen dat het straf zou zijn indien ik geen contract meer in de wacht sleep. Ik begrijp niet dat ik zo lang moet wachten. Intussen doe ik gewoon mijn job.”

Denk er niet elke seconde aan

Toch begint de tijd te dringen. Niet dat het wielerseizoen over twee weken begint. Vermote houdt geen rekening met plan B noch met een ongemakkelijk einde van zijn carrière als wielrenner. “Ik besef dat dit geen ideaal moment is om van ploeg te veranderen”, aldus Vermote. “Toch lig ik van deze situatie nog niet wakker. Het is niet zo dat ik er elk moment van de dag aan denk. Intussen focus ik me op wat ik als renner moet doen. Inderdaad, drie jaar geleden verliet ik bewust Quick.Step om mijn eigen kans te gaan. Daar heb ik geen spijt van. Mijn eerste jaar bij Dimension Data was niet slecht, het jaar nadien werd ik in het voorjaar ziek en was het minder. Dit coronaseizoen heb ik niets gewonnen. Wat niet wil zeggen dat ik niets meer kan.”