Julien Vermote is nog steeds op zoek naar contract: “Contacten zijn er, concreet voorstel nog niet”

Thuiscross in Essen belangrijk voor Tom Meeusen: “Na slechte maand weer in goeie flow geraken”

11:52 Twintigste in Gavere, daags voordien 21ste in Antwerpen, een week eerder 25ste in Boom. Het zijn geen uitslagen die je van een routinier als Tom Meeusen (32) verwacht. Dinsdag in eigen Essen en woensdag in Herentals hoopt hij weer de weg richting top tien in te slaan.