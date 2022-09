Julien Van Volcem (FC Meulebeke): “We horen zeker thuis in de middenmoot”

Doelman Julien Van Volcem, Bruggeling en ex-Winkel Sport en AA Gent, was enkel teleurgesteld door het eindresultaat. “We speelden er een bijzonder goede match en hadden de wedstrijd goed onder controle. Bij een 1-2-voorsprong zag het er nog altijd voor ons rooskleurig uit, maar een halfuur voor tijd werd Flo Decostere uitgesloten. Dat was zeker en vast het kantelmoment van de match, want met een mannetje minder moesten we tegen een geestdriftig Veurne nog het onderspit delven. Nul punten na een duel waar we er toch wellicht drie hadden verdiend. De wedstrijdomstandigheden zaten tegen, maar ons spelniveau was zeker van goede kwaliteit.”

Vier op twaalf

“Bij aanvang van het seizoen was een rustig seizoen in de middenmoot doelstelling nummer één. Zeker en vast haalbaar omwille van twee redenen: ten eerste is de reeks wat zwakker geworden gezien er toch een achttal ploegen uit tweede provinciale de overstap maakte en ten tweede is onze kern ook sterker geworden. Na vier speeldagen kunnen we reeds vaststellen dat eerste provinciale een zeer open en evenwichtige reeks zal worden. Alle teams hebben in onze reeks al minstens twee punten verzameld en iedereen kan van iedereen winnen. We hadden uiteraard op iets meer gehoopt dan die vier punten, maar we moeten nu ook niet paniekerig doen. We spelen goed voetbal, hebben een ruimere kern dan vorig seizoen en met Christoph Van Elslande hebben we een nieuwe coach met een goed stramien.”