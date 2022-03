Julien Van Volcem en FC Meulebeke ontvangen Rumbeke: “Elk punt is extraatje”

“Ondanks onze barslechte reeks is de kans op het behoud nog altijd mogelijk”, oppert de 22-jarige doelman Julien Van Volcem. “Een 1 op 48 is inderdaad bijzonder pijnlijk, maar gelukkig staan we voorlopig nog op een veilige plaats. Gezien de grote kloof met de twaalfde in de stand (12 punten, red.) zal de degradant in het trio Zonnebeke-Meulebeke-Oostnieuwkerke moeten gezocht worden. Met nog zes speeldagen te gaan wordt het dus een ongemeen spannende eindsprint. Elk puntje zou wel eens van doorslaggevende aard kunnen zijn in de eindafrekening.”

“We waren met een 12 op 18 nochtans goed aan het seizoen begonnen”, beklemtoont de Bruggeling. “Toen was spits Vandewalle er nog bij en dat scheelde duidelijk een slok op de borrel. Helaas viel Marijn nadien met een zware blessure uit en hadden we niet echt een goaltjesdief als vervanger. In veel wedstrijden wrong daar het schoentje. En als je onderin staat, zit je als ploeg ook in de hoek waar de klappen vallen. In tal van wedstrijden verdienden we beter, maar het geluk liet ons te vaak in de steek”, meent Van Volcem. “Zo verloren we bijvoorbeeld twee weken geleden thuis tegen Blankenberge met 0-1 na een penaltygoal in de slotminuut. Dit terwijl we minstens één punt verdienden.”

Scorende spits

“Uiteraard gelooft iedereen nog in een goede afloop en zouden we maar al te graag in eerste provinciale blijven. Dit seizoen is gebleken dat we een scorende spits missen en we een vrij smalle kern hebben. Dat kostte ons al de nodige punten”, stelt Van Volcem. “Zaterdagavond ontvangen we Rumbeke, dat nog volop in de running is voor een eindrondeticket. Het wordt geen makkelijke opdracht, maar elk puntje is voor ons een extraatje. SV Rumbeke kreeg intussen een licentie voor nationaal voetbal zodat we in elk geval een uiterst gemotiveerde tegenstander mogen verwachten”, besluit Van Volcem, die de voorbije drie seizoen reservedoelman was bij Winkel Sport.

Eerste provinciale: FC Meulebeke - SV Rumbeke: zaterdag 26 maart om 19 uur

