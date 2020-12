Julien Van Den Brande start met Gen Z Academy: “Dubbel project uit liefde voor de fiets”

Gen Z Academy is een vernieuwend project. Door dat innovatieve maakt het kans op slagen, al is enige uitleg wel op zijn plaats. Julien Van Den Brande geeft die. “Als profrenner bij Tarteletto-Isorex is het mijn hobby om bij te dragen tot het welzijn van de sport die me nauw aan het hart ligt. Daarom heb ik Gen Z Cycling opgestart. Dat is een overkoepelende community die activiteiten in het wielrennen wil bundelen en voordelen creëren voor alle belanghebbenden. Teams, sponsors, partners, recreatieve- en competitieve renners kunnen er hun voordeel bij doen, als ze lid worden.”

Handleiding

Hoe gaat een en ander in zijn werk? Julien Van Den Brande vervolgt. Via onze website kan je lid worden. Je ontvangt dan tal van promocodes. Daar haal je dus voordeel uit. Een sponsor kan dan weer een return krijgen in de vorm van naambekendheid of verkooprespons. Het is de bedoeling om ook samen activiteiten uit de grond te stampen. Corona maakt het er niet echt makkelijker op, maar een eerste initiatief staat al op stapel. We organiseren Zwift Rides. Het maakt niet uit welk niveau je haal. Van profrenner tot gelegenheidsrecreant. Iedereen kan meedoen. We koppelen zo een Zwift Ride aan Zoom Call en chatbox. Met onze eigen koers (GP Brothers on Bike, red.) zullen we ook meedoen.”