Julien Van den Brande reed WK E-Racing in garage: “Jammer dat ik verplicht moest opgeven”

WIELRENNENHet klinkt een beetje onwezenlijk: een wereldkampioenschap rijden in je eigen garage. Julien Van den Brande (25) maakte het mee tijdens het allereerste WK E-Racing op Zwift. De Schoonaardenaar reed een attente wedstrijd, maar moest noodgedwongen ‘afstappen’. Geen lekke band of een haperende versnelling, maar de hartslagmeter deed hem de das om.

Tijdens het allereerste WK E-Racing kwam Julien Van den Brande veel in beeld. In de slotfase liep het echter fout. “Ik kwam inderdaad vaak in de picture te staan en was ook mee met de kopgroep. Het parkoers met zijn vele flinke klimmetjes was nochtans niet helemaal mijn ding.”

“Tot zes kilometer van de finish liep alles van een leien dakje en voelde ik me uitstekend. Toen liep het fout. Mijn hartslagmeter was niet goed meer verbonden met de computer. Het euvel verhelpen lukte niet meer. Even probeerden we nog een Garmin aan te sluiten, maar ook dat was tevergeefs”, klinkt het. “Men nam mij uit koers. Jammer dat ik verplicht moest opgeven, het was echt wel balen.”

Toch genieten

Hoewel het eindresultaat tegenviel, kan Van den Brande het eerste WK E-Racing toch smaken. “We reden in het truitje van de Wielerbond, vermits het om een officieel WK ging. De ploegleiding had ons gevraagd om de race hard te maken. Met Lennert Teugels en Lionel Vujasin hadden we twee renners in de rangen die konden afwerken. De tactiek klopte ook.”

“Je merkt dat er ook moet nagedacht worden bij E-Racing. Het explosieve is uiteraard belangrijk, maar het is niet het enige aspect dat telt. Ervaring op Zwift is een surplus. Rigoberto Uran is een gevierd wegrenner, maar op het WK kwam hij er niet aan te pas. Verwonderlijk is dat niet. Het is werk voor specialisten. Colombianen zie je op de weg ook niet meteen in de frontlinie van de Ronde van Vlaanderen.”

Blijvende meerwaarde

Ook in de toekomst wil Van den Brande werk maken van E-Racing. “De explosiviteit komt op de weg van pas. Dit is het nieuwe wielrennen, het is een blijver naar de toekomst toe. Ik organiseer zelf mee een koers in Pollare en weet wat zo’n organisatie kost. E-Racing kost me enkel een abonnement op Zwift. Met een maandelijks contributie van pakweg vijftien euro ben ik er helemaal van af.”

“Ook voor de ploegen kan het een mooie meerwaarde zijn. Met Tarteletto-Isorex nemen we de komende weken deel aan de Beneliga. Dit is een competitie in België en Nederland over een tiental wedstrijden. Daar wordt in een clubtrui gereden”, besluit Van den Brande. “Het is een extra kans om sponsors return te geven en tegelijk intensief te trainen.”