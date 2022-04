Julien Van Den Brande heeft eerste overwinning op zak: “Het maakt niet uit wie er wint”

WielrennenDe voorbije weken was Julien van Den Brande al enkele keren dicht bij zijn eerste overwinning van het seizoen. Midweek heeft de renner-manager van S-Bikes Doltcini de daad bij het woord gevoerd. In Hakendover kwam hij als eerste over de finish. Dit weekend wordt de lat nog wat hoger gelegd met de GP Affligem.

De profambities werden vorig jaar bewust teruggeschroefd, maar Julien Van Den Brande bewijst in deze seizoensopener dat hij er nog altijd staat bij de elites zonder contract. In Hakendover mocht hij een eerste keer juichen. “Vanaf het begin werd er onmiddellijk gekoerst. Eerst konden we met vijf man wegrijden, wat later kwamen er nog eens vijf renners aansluiten. Na zestig kilometer hadden we al meer dan één minuut voorsprong. In de finale demarreerde ik samen met Thomas Demolder en David Boucher. In de laatste kilometer kwamen er opnieuw vijf renners aansluiten. Boucher vertelde me dat hij krampen had, maar daar geloofde ik niet veel van (lacht). Demolder deed op het einde nog veel werk. Ik focuste op de sprint en vertrok van op de kop. Niemand ging me nog voorbij.”

Mapei achterna

Een week eerder liet Julien Van Den Brande zich al opmerken in Heist-op-den-Berg. Correctie: de renners van S-Bikes Doltcini lieten zich opmerken. “Na vijfenveertig kilometer kon ik toen samen met ploegmakkers Stijn De Bock en Kenn Simon wegrijden. Het was een ongewoon beeld: drie vluchters van dezelfde ploeg namen het op tegen een heel peloton. In principe maak je dan weinig kans, maar wij hielden toch stand. Stijn kreeg na zijn inspanningen nog krampen op het einde. Ik reed samen met Kenn Simon over de meet. Ken was de winnaar. Als manager van de ploeg beleefde ik een topmoment. Op zo een ogenblik maakt het niet uit wie er wint. Het deed wat denken aan de machtsgreep die de renners van Mapei ooit eens deden in Parijs-Roubaix, maar dan op het niveau van de elites zonder contract.”

GP Affligem

Julien Van Den Brande lijkt al vroeg de juiste vorm te pakken te hebben. “Het draait inderdaad goed, ik mag niet klagen. Ik leef nu gewoon van koers naar koers. Van de heup heb ik nauwelijks nog last. Als ik lang stilzit, voel ik soms nog iets, op de fiets niet. Zondag start de ploeg in de GP Affligem. Bij de jeugd heb ik daar nog gewonnen. Het is een mooie koers. Ik heb het vernieuwde parcours al eens bekeken en stel vast dat het nog zwaarder is geworden. Het was zeker een ‘afmattingskoers’.”