Julien Van de Vyver over de titelfinale tegen Gent: “Geloof in eigen kunnen, kan ons ver brengen”

Volleybal Finale Liga ALVL Genk begint op paaszondag aan de finaleronde met als inzet de titel. Brengen de klokken uit Rome een goed resultaat voor de Genkse vrouwen? Als ze willen verrassen met de titel, lijkt het alvast zondag in eigen hal te moeten gebeuren.Coach Julien Van de Vyver legt de lat hoog, zonder over druk te willen spreken. “Ik houd niet van dat woord. LVL heeft het hele seizoen geloofd in eigen kunnen en dat heeft ons in de finale gebracht. Laat ons daar nu een vervolg aan breien”, vertelt Van de Vyver.

Julien Van de Vyver loopt intussen al meer dan dertig jaar mee in het Belgische volleybal. De Waaslander was in het verleden T1 bij Lennik, Everbeur en Zonhoven bij de mannen waarna hij zich helemaal op het vrouwenvolleybal smeet. Assistent bij Kieldrecht en de nationale ploegen van België en Nederland, hoofdcoach bij Oudegem en sinds 2019 bij LVL: Van de Vyver is een volleybalgoeroe die probeert het beste uit de speelsters te halen.

Niet over druk praten

En uit de journalisten want onze vraag hoe hij de kansen van LVL in de finale ziet, wordt vakkundig teruggespeeld. Hoe wij het zien? Wel, LVL heeft niet de sterkste ploeg, maar het verhaal dat Van de Vyver er schreef, slaat aan. Een verrassing lijkt niet uitgesloten. “Mooi verwoord”, lacht Van de Vyver. “Het feit dat de finale bereikt hebben, is een mooi voorbeeld van wat geloof in eigen kunnen kan betekenen. Ik probeer het woord druk niet uit te spreken.”

Signaal nodig

“Is er druk? Ja, want natuurlijk willen we titel pakken. Moet het? Neen, maar ik schuif dan de mogelijkheden naar voor. En daar staat de titel op één. Druk is een negatief woord, ik vertaal het liever naar mogelijkheden. Kijk, toen we in de competitie in eigen huis zwaar onderuit gingen tegen Asterix, kwam dat hard aan. Maar het was wel een moment waaruit we geleerd hebben. We hebben ons perfect herpakt, zijn er sterker uit gekomen. Geloof in eigen kunnen? Absoluut, al heb je soms wel een signaal nodig.”

Zoals vorig jaar, toen Genk zwaar onderuit ging in de titelfinale. “Dat wil liefst van al niet opnieuw meemaken”, aldus Van de Vyver. “Gent is de favoriet, bij hen is het van te moeten. Maar dat wil niet zeggen dat het bij ons niet zo is. Zonder ambitie starten, heeft geen zin.”