Julien Pé ziet Pepingen-Halle punt pakken tegen Lille: “Een gelijkspel is een logisch resultaat”

Voor de rust had Pepingen-Halle het betere spel. Mayanga lag op de loer, maar tot doelpunten kwam het niet. Die kwamen er wel na de pauze. Lille had nochtans meer initiatief genomen, maar Mayanga kon na een knappe actie vanuit een scherpe hoek Pepingen-Halle toch een voorsprong bezorgen. Dat was het sein voor de bezoekers om nog nadrukkelijker in de aanval te gaan. Een kwartier voor tijd lukte Hannes de terechte gelijkmaker. Na afloop vond iedereen dat er wat meer inzat voor zijn ploeg, maar tegelijk kon iedereen ook leven met de puntendeling.

Power bij Lille

Julien Pé maakte een klare analyse. “De eerste helft was voor ons. Alleen kwamen we niet tot scoren. Het gekke is dat die goal er wel kwam op een moment dat we al onder druk kwamen te staan. Na de pauze heeft Lille ons echt achteruit gedrukt. Ze speelden met enorm veel power. Bij het doelpunt van Mayanga kon ik de bal op het middenveld recupereren. Nadien maakte onze spits de actie en scoorde fraai vanuit van een scherpe hoek. Spijtig genoeg kropen we dan achteruit. Het is een fout die we dit seizoen wel al vaker gemaakt hebben. Bij een voorsprong beginnen we plots paniekerig te spelen en te vaak de lange bal op te zoeken. Het was dan ook normaal dat we het deksel op de neus kregen. Als ik alles overschouw, is een gelijkspel een logisch resultaat.”

Naar de leider

Pepingen-Halle is al vier opeenvolgende wedstrijden ongeslagen. Julien Pé weet waar de motivatie vandaan komt. “Begin januari verloren we met 7-1 op Berchem. Die nederlaag is nog altijd niet verteerd. De trainer haalt ze wekelijks aan om iedereen scherp te houden. Volgend weekend trekken we naar competitieleider Hades Kiewit. Ook daar zoeken we eerherstel na de pandoering in Antwerpen. De groep heeft intussen aangetoond over voldoende karakter te beschikken.”

Ploegen en doelpunten

Pepingen-Halle : Vandervorst, Morias, Abbou, Emmaneel, Pé (79’ Neef), Aalhoul, Chiffi, Vandenberghe (79’ Dailly), Doudaev, El Ouamari (83’ Bosmans), Mayanga.

Lille : Pauwels, Van De Kerkhof, Schops, Cools, Brouwers, Bostanci, Hannes, Delen, Mariën, Meynendonckx (83’ Truyers), Wynants.

Doelpunten : 55’ Mayanga ‘1-0), 75’ Hannes (1-1).

Geel : Bostanci, Pé, Vandenberghe, Cools, Meynendonckx.