Julien Pé zet met Pepingen-Halle degradatiestrijd verder in Tongeren: “Eens op voorsprong, raken we te snel de pedalen kwijt”

Wat kan beter?

Julien Pé gaat op zoek naar zaken die beter kunnen. “Eens op voorsprong raken we te snel de betalen kwijt. Het is een euvel dat ons dit seizoen al vaak is er overkomen. Tegen SK Londerzeel was het vorig weekend niet anders. Zolang het 0-0 staat, gaat het goed. We komen dikwijls terecht op voorsprong. Dan zie je ons spel plots in elkaar stuiken. Misschien heeft dat met stress te maken. Ik stel vast dat de organisatie die er aanvankelijk wel was, plots wegebt.”

Toekomstplannen

Julien Pé is al vijf seizoenen bij Pepingen-Halle aan de slag. Wat brengt de toekomst? “Ik weet het niet. Alles blijft stil op de club en dat houdt me wel wat bezig. Het is algemeen geweten dat Stan Vandenbrande, Jari Neef en Jente Ertveldt naar Kester-Gooik vertrekken. Ook Arne Emmaneel zal na dit seizoen de club verlaten. De vier spelers die geleend worden van RWDM, keren in principe allemaal terug naar hun club van oorsprong. Misschien keren er daarvan wel enkelen volgend seizoen terug, maar dat moet nog bekeken worden. Op dit moment is er dus onzekerheid over acht spelers. Met ervaren spelers als Aalhoul, Vandervorst of ikzelf is nog niet gesproken. Men gebruikt het credo dat er eerst moet gepresteerd worden en daar valt iets voor te zeggen. Pepingen-Halle is nu eenmaal laat als het om contractbesprekingen gaat.”