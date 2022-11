Julien Pé met Pepingen-Halle naar Cappellen: “Gedeelde vijfde plaats is mooi, maar tegelijk zeer relatief”

Middenvelder Julien Pé is een van de anciens van de ploeg. “Het klopt dat ik samen met Redouan Aalhoul en doelman Martin Vandervorst tot de oudere garde binnen de spelersgroep behoor. Wij moeten de jonge garde mee sturen. Op dit moment is dat plezant. Ik zie jonge veulens die er willen voor gaan, mannen met loopvermogen die het truitje nat maken. Ik weet niet of deze groep meer kwaliteit heeft ten opzichte van vorig seizoen, maar er is alleszins meer drive. Er waait duidelijk een nieuwe wind doorheen de ploeg. Het jeugdig geweld is bereid om meer te werken op training.”

Genieten of niet?

Mag men bij Pepingen-Halle genieten van de huidige vijfde plaats of niet? Ook Julien Pé is voorzichtig. “Het klopt dat we het goed doen. Op zich mogen we wel fier zijn op onze huidige rangschikking. Die gedeelde vijfde plaats is mooi, maar tegelijk ook zeer relatief. Met vijf punten minder staan we opnieuw op een degradatieplaats. Dit weekend staan we voor een zware verplaatsing naar Cappellen en volgende week ontvangen we Lyra-Lierse. Twee nederlagen kunnen inhouden dat we over tien dagen weer onderaan staan. Het verschil is wel dat we de voorbije seizoenen die vijf extra punten niet hadden.”