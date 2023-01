Julien Ngoy opnieuw belangrijk voor KV Mechelen: “Sinds Defour aan het roer staat, is er veel veranderd”

Goals tegen Union, Standard, Eupen en Kortrijk. In elk van de vier gevallen hield KV Mechelen de drie punten thuis. “Is dat echt”, glimlachte Ngoy toen we hem confronteerde met die statistiek. “Dat wist ik niet. Dan adviseer ik mezelf om elke wedstrijd te scoren, zo weet ik dat we gaan winnen.” Ngoy was voor de WK-break best goed op dreef met twee doelpunten in vier wedstrijden, totdat hij uitviel. “Ik stond twee maanden aan de kant met een scheur in de hamstrings. Ik heb samen met een team enorm hard gewerkt om zo snel mogelijk weer op het veld te staan. Ik voel me opnieuw fit. Vandaag speelde ik 20 minuten, hopelijk kan ik de komende weken die speelminuten gestaag opbouwen.”

Net als tegen zijn ex-club Eupen zorgde Ngoy voor het winnende doelpunt. “Het was een mooie actie van Storm. Ik zag dat hij twee verdedigers met zich meetrok en moest me dan vrijlopen, zodat ik wat ruimte voor mezelf creëerde. En dan kon ik afwerken, ondanks dat de bal nogal wat botste. Ik ben blij dat het voldoende was voor de drie - belangrijke - punten. Maar we werken verder. Volgende week staat de wedstrijd in Westerlo op het programma. Ook daar willen we winnen.” Het wordt dringend tijd dat Malinwa ook eens punten pakt op verplaatsing, want het is voorlopig de slechtste uitploeg van het land met een schamele 4 op 27.

Dankzij deze overwinning mag Mechelen opnieuw naar boven kijken. De kloof met de Europe play-offs bedraagt drie punten - als Malinwa de drie punten van in Charleroi krijgt natuurlijk. “Alles is mogelijk met onze groep”, beseft Ngoy. “We zijn natuurlijk niet goed aan het seizoen begonnen, maar sinds Steven aan het roer staat, is er veel veranderd. Dat merkt iedereen. De spelers zijn meer mee in zijn filosofie. Alleen is het aan ons om dat nog meer te concretiseren op het veld. We moeten nog beter verdedigen en meer scoren.”

