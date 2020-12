Julien Gorius tevreden met aanstelling Vincent Euvrard als nieuwe trainer RWDM: “Jong en ervaren”

Vincent Euvrard, afgelopen zondag een aandachtig toeschouwer tijdens de wedstrijd van RWDM tegen Deinze (1-1), was kandidaat nummer één voor de vacante positie van hoofdtrainer bij de Brusselse club. De deal was uiteindelijk heel snel in kannen en kruiken.

“De eerste contacten dateren van eind vorige week. Het gevoel was meteen goed, langs beide kanten”, verklaart sportief manager Julien Gorius, die een grote rol heeft gespeeld in het aantrekken van Vincent Euvrard. “In het verleden heb ik er tegen gevoetbald en in de laatste vijf maanden van mijn actieve voetbalcarrière was hij mijn trainer. Ik herinner me heel goed dat hij bij OHL is aangekomen toen we in een zeer netelige situatie zaten. Maar hij met zijn aanpak de Leuvense club heeft behoed voor de degradatie. Het seizoen daarop heeft hij, met in het begin Frank Vercauteren aan zijn zijde, de eersteperiodetitel kunnen pakken, waardoor OHL aan de eindronde mocht deelnemen. Ondertussen speelt OHL nu in de hoogste afdeling”, stipt Gorius aan.

Quote Zijn opdracht is duidelijk, maar niet zo simpel: met RWDM zo snel mogelijk het behoud verzekeren Julien Gorius

Vincent Euvrard voldoet volgens Julien Gorius aan het geschetste profiel dat RWDM voorop had gesteld. “De eerste voorwaarde was dat de trainer in kwestie vrij moest zijn, wat het geval was. Bovendien moest hij over het vereiste Pro License-diploma beschikken. Voorts is het mooi meegenomen dat hij jong is, maar toch al een pak ervaring heeft als trainer en als assistent-trainer. Tijdens de gesprekken is ook gebleken dat hij een moderne visie heeft op het voetbal. Zijn opdracht is duidelijk, maar niet zo simpel: met RWDM zo snel mogelijk het behoud verzekeren. Intussen heeft hij in een recordtempo al onze gespeelde wedstrijden op video bekeken. En op basis daarvan is hij de uitdaging aangegaan.”

Versterkingen

Euvrard, geboren in het West-Vlaamse Veurne, maar wonend in Limburg, heeft zonder twijfel andere voetbalideeën dan ex-trainer Demol. Hij zal een lijstje met namen van potentiële versterkingen hebben, die tijdens de wintermercato best aangetrokken worden. “Daar is nog niet concreet over gesproken. In functie van wat financieel kan, zullen we in overleg met alle partijen de mogelijkheden onderzoeken. Maar we gaan zeker geen gekke dingen doen”, benadrukt Gorius.