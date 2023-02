Julien Gorius (RWDM) spreekt na zijn ontslag als sportief directeur: “Zonder lokale verankering vrees ik voor leefbaarheid van deze club op lange termijn”

Niemand die precies wist waarom. Tot nu. Want Julien Gorius spreekt voor het eerst sinds hij de laan werd uitgestuurd. Intussen is de Fransman, die ongeveer 2,5 jaar bij RWDM aan de slag was, wat bekomen van de eerste en grootste emoties.

“Van de ene dag op de andere dag op straat gezet worden, prettig is dat allerminst”, opent Julien Gorius zijn verhaal. “Het is de beslissing van één man: eigenaar John Textor. Maar hij is de grote baas hé en hij bepaalt wie voor hem mag werken en wie niet. Sinds dag één heb ik me nooit goed gevoeld bij zijn strategie en visie. Ik heb hem dat ook verschillende keren gezegd. En dit voor het welzijn van de club. En ik ben niet de persoon die naar de pijpen gaat dansen van iemand als ik me niet kan terugvinden in zijn visie. Het succes van RWDM is de lokale verankering. Het DNA van Brussel mag niet verloren gaan, maar dat zal wel verdwijnen als je Textor laat doen. Dan zal RWDM niet meer zijn dan louter een satellietclub in het voetbalimperium van John Textor. Dat was bij de verkoop een jaar gelden absoluut niet de afspraak en de bedoeling, maar nu is het keiharde realiteit.”