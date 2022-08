Julien Desmarets reed als stagiair Arctic Tour of Norway: “Rijden met de profs is verrijkend”

De rollercoaster gaat verder voor Julien Desmarets. Quasi dag op dag één jaar na zijn debuut in het peloton, behaalde hij in juni in Kester zijn eerste zege. Nauwelijks twee maanden later mag hij proeven van het leven als beroepsrenner. “Het gaat inderdaad allemaal zeer snel voor mij. Begin juli werd ik derde in Zele (3 juli, red.). Toen heeft Bingoal Pauwels Sauzen WB me een eerste keer benaderd. Het ging nog om een voorzichtige kennismaking. Twee dagen later stond ik aan de start van de interclub in Beveren. Daar werd ik zevende. Het waren twee mooie resultaten in enkele dagen tijd. Na de interclub was er een tweede contact met Bingoal Pauwels Sauzen WB. Ze nodigden me uit op een tweedaagse stage in de Ardennen. Die werd goed afgewerkt. Na die korte stage vroegen ze me om als stagiair de komende maanden enkele koersen mee te rijden. De interclubs zal ik met Stageco blijven afwerken, maar ik krijg nu ook de kans om enkele profkoersen met Bingoal Pauwels Sauzen WB te koersen. Ik heb kunnen ervaren dat het rijden met de profs zeer verrijkend is.”