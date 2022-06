Julien Desmarets beleeft onwaarschijnlijk wielerverhaal: “Ik ben in een rollercoaster terechtgekomen”

WielrennenHet verhaal van Julien Desmarets leest onwaarschijnlijk. De tweeëntwintigjarige eliterenner zonder contract uit Beersel verdeelde tot vorig jaar zijn tijd over hockey spelen en studeren. Een fiets was bij wijze van spreken een vervoersmiddel om naar de bakker te rijden. Intussen won Desmarets in Kester zijn eerste koers.

Quasi dag op dag een jaar nadat hij zijn allereerste koers betwistte, kon Julien Desmarets in Kester een eerste keer winnen. Het was voor iedereen een verrassing. “In de finale reden we met een tiental renners voorop. Rekenen op de sprint vond ik te link, want er zaten enkele explosieve renners in de kopgroep. Daarom ging ik in de slotfase er solo vandoor. Er werd achter mij blijkbaar geaarzeld, zodat ik kon winnen. Op 13 juni 2021 reed ik in Zedelgem mijn allereerste koers! Ik heb toen afgezien als een beest, want ik had niet gegeten of gedronken omdat ik mijn bidon niet meehad.”

Late roeping

Waarom koos Julien Desmarets op late leeftijd voor het wielrennen? “Voordien speelde ik hockey en studeerde ik aan de universiteit. Een fiets was amusement. Tijdens het begin van corona schafte ik me een deftige tweewieler aan en maakte ik tochtjes met vrienden. Dat ging vlot, zodat het plan begon te rijpen om te koersen. Via het internet ging ik op zoek naar een ploeg. Ook daarin was ik een leek. Stageco beantwoordde mijn mail. Nadien bleek dat ik best wel bij een sterk was terechtgekomen. Van oorsprong ben ik Franstalig (Desmarets spreekt vlot Nederlands, red.), maar ik wist wel dat ik een team in Vlaanderen moest vinden. Dat blijft de bakermat van de wielersport. Ik kwam in een rollercoaster terecht.”

Type renner

Welke type renner is Julien Desmarets? “Sorry, ik moet het antwoord schuldig blijven. Ik moet dat zelf nog uitzoeken. Het voorbije jaar heb ik veel geobserveerd en vragen gesteld. Ik voel me nu op mijn gemak, maar moet nog veel leren. In het begin was ik nerveus in de bochten. Nu zet ik mij achter een ervaren renner. Tijdrijden lijkt me wel iets of nijdige helling oprijden. Dit weekend start ik Romsée-Stavelot-Romsée. Misschien spreek ik zondagavond weer helemaal anders.”