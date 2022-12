Julien De Sart, net terug uit blessure bij AA Gent, kijkt uit naar clash met ‘zijn’ Standard: “Het blijft de ploeg van mijn hart”

Hij wisselde in die eerste helft tegen Cercle - in een match die uiteindelijk 120 minuten zou duren - splijtende passes af met ziekenhuisballen. Een verwacht symptoom van het gebrek aan wedstrijdritme waarmee hij logischerwijs kampt. “Het was een beetje met ups en downs. Ik was heel tevreden dat ik op het veld kon staan. Ik mis uiteraard heel wat ritme en was ook niet verrast dat ik bij de rust in de kleedkamer bleef. Ik wist dat het niet mijn beste helft in het shirt van Gent was", aldus De Sart. “De eerste match is altijd de moeilijkste. Dat is eigen aan het voetbal. Ik weet dat het allemaal wel zal loslopen eens ik meer minuten maak. Het positieve is dat ik na de wedstrijd niet meteen last voelde.”