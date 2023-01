Julien De Sart maakt progressie bij AA Gent: “Het gaat beter en beter”

voetbal jupiler pro leagueDankzij een overwinning vorig weekend op bezoek bij STVV staat AA Gent eindelijk op de beoogde vierde plaats. De Buffalo’s willen dat zo houden en daarmee aartsrivaal Club Brugge de loef afsteken. Julien De Sart gaf aan dat AA Gent vooral gas kon terugnemen, ideaal in deze drukke periode. Dat de middenvelder sinds enkele weken opnieuw fit is, scheelt meer dan een slok op de borrel voor de Buffalo’s.

“Die zege op STVV deed deugd, zeker omdat we de laatste tijd heel wat wedstrijden hadden waarin we het moeilijk hadden”, aldus de centrale middenvelder. “Dan is het goed dat we er eens eentje rustig konden uitspelen. Een beetje op spaarstand na die vroege rode kaart. We hebben op de juiste momenten gescoord en we hebben de match matuur uitgespeeld.”

Dat werd ingepeperd door Hein Vanhaezebrouck bij de rust en De Sart zette die lijnen uit op het veld. “We moesten zonder risico spelen. We wilden domme fouten absoluut vermijden, want na een rode kaart voor de tegenstander reageert een ref altijd wat strenger. Ik heb de jongens goed rustig kunnen houden en als er eentje te ver ging, riep ik dat hij moest kalmeren. (lacht) Het is ook dankzij onze ervaring dat we deze match op die manier konden volmaken.”

Ander systeem

Hein Vanhaezebrouck koos opvallend genoeg voor een ander systeem op Sint-Truiden. “We speelden met vier achterin in plaats van met drie. Met dan nog eens vier - van nature - centrale verdedigers. Dat verandert de zaken wel wat. Het was de coach die dat idee had en wij waren het wel genegen. Deels ingegeven door de verschillende blessures uiteraard. We hadden er al een tijdje over gepraat. Het was de eerste keer sinds ik bij Gent speel, dat we het systeem veranderden. Het was dus wel een verrassing voor de tegenstanders, denk ik. We hebben er twee dagen voor de match op getraind.”

De jongens op de flanken, Torunarigha en vooral Piatkowski, deden het goed. “We zijn alvast goed begonnen in dat systeem, maar tegen tien is het uiteraard wat makkelijker. Kamil is jong en heeft veel kwaliteiten, ook aan de bal. Jordan houdt er ook wel van om eens op avontuur te gaan, soms iets te vaak, maar het was goed in evenwicht.”

De Sart zelf komt na zijn terugkeer uit blessure gaandeweg onder stoom. “Met mij gaat het beter en beter, dat voel ik.”

Lees ook: meer voetbal in JPL