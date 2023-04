Julien De Sart kijkt uit naar de komst van West Ham: “Één van de grootste uit mijn carrière, aan ons om er een positieve herinnering van te maken”

“Het was een goeie match, met twee teams die een hoog niveau halen. In de eerste minuten hadden we het wat moeilijk, toen ze begonnen met een enorme intensiteit", aldus De Sart achteraf. “Na de rust hadden we meer controle, het leverde niet veel kansen op, maar we domineerden toch. Die overmacht werd uiteindelijk beloond met de strafschop. Volgens mij was het gelijkspel een logisch resultaat waarmee beide teams tevreden konden zijn. Uiteraard wilden we winnen, maar het was vooral belangrijk om niet te verliezen vandaag.” In de defensie kreeg Castro-Montes een echte test als centrale verdediger. “Hij deed het al goed op Seraing en ook vanavond was het prima. Alessio kan gewoon overal uit de voeten.” Met het vertrek van Ngadeu staat Okumu voortaan centraal in de drie achterin. “Het is een ander profiel, met zijn lange benen en zijn snelheid kan hij heel wat terughalen. Het is een andere manier van verdedigen, maar we hebben er alle vertrouwen in.”