Julien De Sart (AA Gent) kijkt uit naar de komst van West Ham: “Eén van de grootste uit mijn carrière, aan ons om er een positieve herinnering van te maken”

voetbal jupiler pro leagueAA Gent nam op zaterdagavond z'n plek in de top vier opnieuw in dankzij een 1-1-gelijkspel tegen Union. De start verliep moeizaam, maar Julien De Sart was één van de weinigen die bij AA Gent op het middenveld overeind kon blijven. Hij kijkt al uit naar de clash met West Ham op donderdag.

“Het was een goeie match, met twee teams die een hoog niveau halen. In de eerste minuten hadden we het wat moeilijk toen ze begonnen met een enorme intensiteit", aldus De Sart achteraf. “Na de rust hadden we meer controle. Het leverde niet veel kansen op, maar we domineerden toch. Die overmacht werd uiteindelijk beloond met de strafschop. Volgens mij was het gelijkspel een logisch resultaat waarmee beide teams tevreden konden zijn. Uiteraard wilden we winnen, maar het was vooral belangrijk om niet te verliezen vandaag.”

In de defensie kreeg Castro-Montes een echte test als centrale verdediger. “Hij deed het al goed op Seraing en ook vanavond was het prima. Alessio kan gewoon overal uit de voeten.”

Met het vertrek van Ngadeu staat Okumu voortaan centraal in de drie achterin. “Het is een ander profiel, met zijn lange benen en zijn snelheid kan hij heel wat terughalen. Het is een andere manier van verdedigen, maar we hebben er alle vertrouwen in.”

Aftellen

Voor AA Gent is het nu aftellen naar donderdagavond, wanneer de Premier League-sterren van West Ham United op bezoek komen. “Het zal zeker één van de grootste wedstrijden uit mijn carrière worden. Een Europese kwartfinale tegen een team uit de Premier League. We hebben niets te verliezen tegen hen en zijn echt wel de underdog. Dit is één van die wedstrijden die je zal onthouden uit je carrière. Laten we hopen dat het mooie herinneringen zullen zijn.”

“Of we het kunnen halen? Ze zijn zeker de favoriet, maar wij kennen ook onze kwaliteiten. Als je de kwartfinale kan halen, kan je ook tot het einde gaan. We moeten durven dromen, hopelijk kunnen we onze fans een mooie wedstrijd geven en de kwalificatie in de terugmatch nog speelbaar houden.”

