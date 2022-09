Julien Darquenne begint met gelijkspel aan nieuwe periode als T1 van Rhodienne-De Hoek: “Het punt was logisch te noemen”

Darquenne is de opvolger van Dieter Van Dionant. “Ik was zeven seizoenen actief als speler bij Rhodienne-De Hoek. Ik was er zelfs aanvoerder en woonde niet ver van de club. Het was dus een keuze vanuit het hart”, zegt Julien Darquenne.

Rhodienne-De Hoek kwam zondagnamiddag na 33 minuten op achterstand tegen Out-Hoegaarden. Adis Sabic opende de score vanaf de stip. In een betere tweede helft hing Anthony Laloux de bordjes in evenwicht. Ook hij faalde niet vanaf de stip.

“Het was een goede eerste wedstrijd met twee helften die zeer verschillend verliepen. In de eerste helft nam Out-Hoegaarden de bovenhand met een goed georganiseerd blok. De strafschop was zeer licht, maar de voorsprong aan de rust was verdiend voor hen.”

Nieuwe groep

“In de tweede helft was het beter langs onze kant met meer goesting en meerdere mooie kansen. Op het einde van de match maakten we gelijk met een strafschop, maar we hadden al eerder de 1-1 kunnen maken. Of een punt genoeg was? We hadden op meer gehoopt uiteraard, maar elke ploeg heeft een helft voor haar rekening genomen en daardoor was volgens mij het gelijkspel logisch te noemen.”

“Of de voorbereiding goed verlopen is? Ja zeer goed. Het was niet evident omdat het een heel nieuwe groep is. We zijn tevreden over de groep ondanks dat er nog veel werk is. Wat onze ambities zijn dit seizoen? Een rustig seizoen draaien. Met de nieuwe groep zouden we tevreden zijn met een plaats in het midden van het klassement.”

Rhodienne-De Hoek trekt volgende zaterdag naar Bierbeek en een week later ontvangt het OHR Huldenberg. “Hoe ik vooruitblik op de komende wedstrijden? Elke wedstrijd zal moeilijk zijn. Er zijn heel veel goede ploegen in onze reeks. We moeten voor iedereen respect hebben en strijden met onze wapens. Waar onze werkpunten liggen? Efficiëntie vooraan.”

Opvallend was dat Darquenne zondag niet als T1 op het blad stond. Er bleek nog een probleem bij de voetbalbond. “Dat is ondertussen opgelost en het is dus in orde voor de komende wedstrijden”, besluit Darquenne.