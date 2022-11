Julie Voet wint Zevenheuvelennacht in Nijmegen: “Klaar voor de CrossCup in Roeselare”

Julie Voet is al wekenlang in uitstekende doen. Eerst maakte ze indruk op de CrossCup Relays en daarna werd ze tweede op de individuele CrossCup-manche in Mol. Afgelopen zaterdag schreef ze in Nijmegen autoritair de Zevenheuvelennacht, het kleine broertje van de befaamde Zevenheuvelenloop, op haar naam. Ze klopte er de Zweedse favoriete Julia Samuelsson en verbeterde het parcoursrecord met 14 seconden. Een straffe prestatie die ook door de Nederlanders gesmaakt werd. “Vooraf was ik totaal niet bezig met de overwinning of dat record,” zegt ze. “Ik wou gewoon een goed gevoel aan de wedstrijd overhouden en aan mezelf bewijzen dat ik klaar was voor Roeselare. Ik liep vrij snel in de wedstrijd aan de leiding en ik dacht op een bepaald moment dat Samuelsson nog zou terugkomen, maar dat gebeurde niet. Op een drietal kilometers van de finish had ik vijftien seconden voorsprong en uiteindelijk finishte ik met zo'n halve minuut voorsprong op de Zweedse. Het was een mooie overwinning en die heeft me veel vertrouwen gegeven”.