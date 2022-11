Julie Voet wint CrossCup in Roeselare en mag naar EK veldlopen: “Een droom die uitkomt”

Julie Voet is al een hele tijd uitstekend bezig en had voor aanvang van dit winterseizoen de stille droom om zich te kwalificeren voor het EK veldlopen. Ze wou het nooit met zoveel woorden zeggen, want vorig jaar had ze dezelfde ambitie en dat was toen uitgedraaid op een grote ontgoocheling. In de grote modderpoel van toen kwam ze er niet aan te pas en na afloop zocht ze troost in de armen van papa Bjorn. In het afgelopen jaar is de Boezingse atlete echter enorm gegroeid op fysiek en mentaal vlak en dat bewees ze in deze wedstrijd. “Ik hou nog steeds niet van een modderig parcours”, bekent ze. “Ik heb deze morgen ook gevloekt toen ik zag dat het aan het regenen was, maar ik heb geleerd om in mezelf te geloven. Ik wist dat de vorm goed was en, in tegenstelling tot wat ik dacht, had ik eigenlijk weinig stress.”